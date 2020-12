A cserkó bezárása mellett a parkolást is drágítanák Szegeden

Lakatot tenne a városvezetés 2021 januárjának végétől a Cserepes sori piacra, ahol jelenleg 34 bérlőnek van szerződése. Ez a Fidesz és a KDNP szerint is elfogadhatatlan. Ráadásul egy másik javaslat szerint a parkolás is drágább lehet jövőre.

Bezáratná jövő január végétől a Cserepes sori piacot az önkormányzat – derül ki a közgyűlés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságához benyújtott előterjesztésből. Az ötlet Rácz Attila, a piac mostani vezetőjének a fejéből pattant ki. Azzal indokolja, hogy a Cserepes soron jelenleg mindössze 34 bérlő van, és közülük is többen felmondtak az év végével.

Az pedig különösen érdekes, hogy a döntést nem Rácz Attilának, hanem utódjának, Vöneki Edit Máriának kellene végrehajtani, Rácz ugyanis az önkormányzati tulajdonú Városkép és Piac Kft. vezetője lesz.

Bezárnak és drágítanak

A parkolási díjak emeléséről szóló előterjesztésben pedig az szerepel, hogy jövőre hét,

2022-ben pedig négy százalékkal emelnék a parkolási díjakat.

A két előterjesztésre a szegedi Fidesz és a KDNP is reagált. Utóbbi önkormányzati képviselője, aki a Cserepes sori Piac Kft. Felügyelő Bizottságának is tagja, a piaccal kapcsolatban azt mondta lapunknak, hogy érdemei elismeréseként most a Városkép és Piac Kft. élére távozó eddigi igazgató működése alatt a Cserepes sori Piac Kft. aranytojást tojó tyúkból évi több mint 30 millió forintos veszteséget termelő társasággá vált.

A szándék egyértelmű

Haág Zalán szerint a városvezetés szándéka évek óta egyértelmű:

a „szegények piacát” fel akarja számolni, a területet pedig értékesíteni kívánja.

Ebben eddig némi akadályt jelentettek a cég kisebbségi tulajdonosai, de a veszélyhelyzetet fölhasználva most elérkezettnek látták az időt az eddigi kereskedelmi tevékenység kivégzésére.

– Sokan elveszítik megélhetésüket, több ezren kedvenc piacukat ahelyett, hogy pályázati forrásból a kereskedelmi tevékenység megtartásával továbbra is nagyrészt önkormányzati tulajdonban álló, nyereséges, a 21. századi elvárásoknak megfelelő agórát hoztak volna létre – tette hozzá a képviselő.

A KDNP arra szólítja fel a városvezetést, hogy ne zárja be a piacot. Gazdálkodjon felelősen a város vagyonával, azt áron alul ne kótyavetyélje el, mint például a Ligetfürdőt.

Sok a kérdés

A szegedi Fidesz frakcióvezetője egyebek mellett arra lenne kíváncsi, hogy miért nem viszi tovább Rácz Attila és zárja le a gazdálkodást, hiszen ő jól ismeri az árusokat és a céget is, és azt sem érti, hogy miért kell új vezetőt fizetni, amikor folyamatosan arra hivatkoznak a torony alatt, hogy rossz anyagi helyzetben van Szeged városa.

Tápai Péter lapunknak azt mondta, hogy a mostani vezetés nem ért a piac üzemeltetéséhez, koncepció nélkül működtette, ami a mostani helyzethez vezetett. A Fidesz ráadásul úgy gondolja, hogy

a jelenlegi gazdasági helyzetben enyhén szólva is nem a legjobb döntés az ingatlanok eladása.

A parkolódíjak tervezett emeléséről pedig azt mondta a Délmagyarországnak Tápai Péter, hogy a jelenlegi díj is igencsak borsos azért a semmiért amit a város cserébe „szolgáltat.” Ráadásul az emberek és főleg az autósok pénzéből épült parkolók után szedi be a város a sarcot. A politikus úgy gondolja, a parkolás kérdését nem az árak egekbe emelése oldja meg, hanem kizárólag parkolóhelyek építése és a belvárost érintő hosszú távú fejlesztést célzó program megvalósítása.