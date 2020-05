A gyerekek minden igényét igyekeznek kielégíteni a napközis táborok

Megúszhatjuk ötezer forintból, de akár 60 ezret is kérhetnek tőlünk egy napközis táborért Szegeden. Az átlagár nagyjából 20 ezer forint körül mozog, ennyit kell szánniuk a családoknak hetente arra, hogy a vakáció idején is felügyelet alatt, hasznosan töltsék a gyerekek a szabadidejüket.

Bár a korábbi évekhez képest jóval később, mostanra azonban szinte minden szervező meghirdette nyári táborait. Sok szülő számára nincs is más lehetőség, mint befizetni ezekre gyermekét, hiszen a szabadsá­gok az elmúlt két hónapban elfogy­tak, a kisiskolásokat pedig nem lehet felügyelet nélkül otthon hagyni.

Elnézve az árakat megállapítható, hogy nagyjából 20 ezer forinttal lehet kalkulálni egy átlagos, ötnapos napközis tábor esetében, az Agóra azonban ennél valamivel olcsóbban, átlagosan 18 ezer forintért hirdette meg programjai többségét. Speciális tematikájú vagy ex­kluzív programokat kínáló nyári szó­­rakozásért ugyanakkor akár ennek többszörösét is elkérhetik a szervezők.

Ilyenek például a nyelvi tá­­borok, amelyeket 25 ezer forint alatt már nem nagyon lehet ta­lálni, de akad olyan is, amelyért étkezés nélkül is 34 ezer 900 forintot kell fizetni 5 napra. A sportos táborok is a drágább kategóriát képviselik: átlagáruk 20–24 ezer forint, de itt is találtunk olyat, amire a 40 ezer forint sem elég, hiszen az áfa ebben az árban nincs még benne. Gyakorlatilag azonban szinte minden mozgásformára szerveznek nyári programot a lovaglástól a gokarton át a mozgásfejlesztésig, számos tá­­bor pedig nem is tematizált ennyire: többfajta sport közül is lehet válogatni az egy hét során.

Egyébként maguk a tá­­borok is hihetetlenül széles skálán mozognak: például min­­den divatos és modern hó­bort azonnal kap saját tábort. Így van már például tik-tok tábor is, és továbbra is hódít a slime. Ugyanakkor az olyan egyedi igényeket is kielégítik a kínálatban, ha valaki divattervezéssel, barkácsolással vagy éppen fizikával szeretne foglalkozni a vakáció ideje alatt. Hirdetnek olyan tábort is, ahol csak az önfeledt szórakozás a lényeg: 29 ezer forintért az egy hét során a lézerharctól a sárkányhajózásig mindent ki lehet próbálni, amire egy gyerek csak vágyhat.

A legolcsóbb idén is az ön­kormányzati napközis tá­­bor, ahol öt napon keresztül 5030 forintért strandolás és egész napos kirándulás is várja a gye­­rekeket. Ha valaki a létező összes hétre ide íratná be gyerekét – ami egyébként nem is lehetséges –, még akkor is ke­­vesebbet fizetne, mint az általunk talált legdrágább tá­­bor egyetlen hetéért. A jobb agyféltekés rajztábor ugyanis 63 ezer 350 forintba kerül – igaz, a korai regisztrálóknak csak 48 ezer 370 forintot kell fizetniük.