A hulladékgazdálkodás mindenki közös felelőssége

Hulladék-OKOS címmel jelentet meg közös kiadványt az önkormányzat és az FBH-NP Nonprofit Kft. A füzet teljeskörűen tartalmazza majd a hulladékgazdálkodással kapcsolatos minden kérdéskört, kiemelve az elérhető szolgáltatások bemutatását, és egyéb olyan információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön az út szélére.

Együtt lép fel az illegális hulladéklerakás ellen az önkormányzat és a városban a hulladékszállítással foglalkozó FBH-NP Nonprofit Kft., az együttműködés jegyében egy közös kiadványt is készítenek. Mint Kiss Csaba, a város alpolgármestere elmondta, Szentesen a hulladékszállítás feladataival kizárólag az FBH-NP Nonprofit Kft. foglalkozik, az önkormányzat már nem, de nagyon fontosnak tartja a témában a közös szemléletformálást, ezért is készül a közös kiadvány

A Hulladék-OKOS című ki­­advány a hulladékszállítást végző cég által elérhető szolgáltatásokat és a hulladékgazdálkodási rendszert ismerteti, de megismerhetjük belőle az egyes hulladéktípusokat, a szállítási időpontokat, a szolgáltatási díjakat, sőt a hanyagság esetén kiszabható büntetési tételeket is. Mint Schauer Tamás, az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, szolgáltatásaik két alapvető részre oszthatók: ezek egyik része a hulladék elszállítása a házaktól, másik része pedig a nagyobb mennyiségű szemét, hulladék fogadása a hulladéklerakóban, emellett feladatuk a hulladék szakszerű kezelése is. Az ügyvezető bízik abban, hogy a kiadvány hatására is kevesebb hulladék kerül majd az út szélére.

Kiss Csaba arra kéri a lakosságot: vegyék komolyan a ki­­adványban leírtakat, mert nagyon hasznos tanácsokat, információkat tartalmaz, a füzet tartalmát – ha kell – folyamatosan frissítik. A kiadvány megjelenésétől a városvezetés is azt várja, hogy kevesebb lesz az illegális hulladéklerakás, és a szemetelők ellen közösen fellépve tisztább lesz a város.

A Hulladék-OKOS című kiadványt várhatóan a jövő hét pénteken, november 27-én kapják a szentesiek, de tervezik, hogy interneten is elérhetővé teszik.