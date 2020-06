A láncfűrésszel faragott király

Faragás közben Bárdi Andrea rengeteg figyelmet és sok-sok szeretetet kapott a helyiektől.

– Hihetetlen mennyiségű SZERETET-et kaptam. És a szere­tet feltölt. Szó szerint és átvitt értelemben is. Vagyis jó falusi szokás szerint enni-innivalóval – süteménnyel, csokoládéval, kávéval, meggyel, gyógynövé­nyekkel – erősítettek, hogy jobban menjen a munka. No meg beszélgetésekkel a szüleimről, a gyermekkoromról. Néhányan naponta többször is eljöttek, hogy megnézzék, hogy haladok – mesélte lapunknak Bárdi Andrea.

A derékba tört tölgy

A Tegyünk Együtt Földeákért Egyesület kérte fel a rajztanárt a Szent László Plébániával kö­­zösen az egyházi területen álló fa megfaragására. Tavaly ősszel egy vihar után több fát kellett kivágni a parkban, egyet meghagytak a helyi önkéntes tűzoltók. Ebbe a tölgyfába, mivel a Szent László téren áll, magától értetődőnek tűnt, hogy a király alakját kellene belefaragni. Bárdi Andreát, a földeáki szüle­tésű rajztanárt bízták meg, aki egy láncfűrésszel látott neki a nem mindennapi feladatnak.

Fafaragás és faszobrászat

A makói általános iskola képzőművészeti tanára eredetileg biológia–rajz szakos tanárként végzett, majd nyaranta autodidakta módon, táborokban ké­pezte magát.

– Életem első fafaragó művészeti táborában meghívott ven­­dég voltam, itt kerültem kö­­ze­­lebbi kapcsolatba először a láncfűrésszel. Parázs vita ala­­kult ki a jelenlévő alkotók között, hogy a gépekkel történő megmunkálás fafaragás-e, vagy sem. Végül abban maradtunk, hogy ez faszobrászat, a kézi vésőkkel végzett, hagyományos alkotómunka pedig fa­­faragás – fogalmazta meg az alkotó.

Amikor rövid idő van csak egy szobor kifaragására, jól jön a gépi megmunkálás. Ilyenkor a nagy formákat láncfűrésszel, a végső felületet kézi vésőkkel szokta kialakítani, de előfordul, hogy a szobor teljes egészében gépekkel készül.

Szent László szobra

Andrea kezei alól sokféle látványos plasztika került ki az évek során. Állatalakok, portrék, kisebb-nagyobb figurális kompozíciók mellett különle­ges fakanalakat is faragott már. Szent László portréjának ki­­alakítása mégsem volt csupán rutinmunka számára.

– A fej már elkészült, az alsó rész kialakítása még képlékeny, a következő hétvégén szeretném befejezni. Igazából nem voltak nehézségeim eddig, bár kicsit fárasztó hosszabb ideig vállmagasságban tartani a fűrészt és a nehéz szerszámokat.

A földeáki Szent László tér új látványosságának felszentelését június 28-án, a Szent László-napi búcsú alkalmával tervezik.