A mutatós, cserepes virágokat keresik a vevők anyák napjára

A fukszia, a rododendron és a rózsa is kelendő az ünnepre a cserepes virágok közül. Lényeg, hogy bőségesen legyen a növényen élénk színű virág. A vágottból főként a kertben termettet kapni.

Csütörtök reggelre illatfelhő öntötte el a Mars téri piacot, újra megjelentek a virágárusok a standoknál. Aki csak tehette, kivitte a virágait árulni. Így lesz ez a hétvégén is, hiszen egyik legszebb ünnepünk lesz vasárnap, az édesanyákat köszöntjük.

Élénk színek

Gubicza Attiláné standjánál például a csüngő fuksziából kel most el a legtöbb anyák napjára. Volt olyan, aki egyik nap vásárolt egy cseréppel, majd másnap visszament még egyért. Lapunk kérdésére a kereskedő elmondta, a napokban egyre többen mennek ki a piacra virágért, persze az igazi roham szombaton, illetve vasárnap reggel várható. Hozzátette, az ünnep mellett az udvarukba, erkélyükre is sokan vásárolnak, a favorit a piros és a ciklámen muskátli.

Sokvirágos, cserepes

Kovács Krisztián hat hétig zárva tartott, viszont csütörtöktől ismét kinyitott az ünnepre való tekintettel. Beszámolója szerint a kiültetős virágokat keresik a legtöbben, nála a hortenzia, a rododendron és a rózsa fogyott a legjobban. A legfontosabb szempont mindenkinél, hogy nagy, mutatós, sokvirágos legyen a növény. Kiemelte, ő csakis elsőosztályú cserepeseket árusít, amit nem szabad összekeverni a multiknál kaphatókkal, hiszen ezek gondosan ápoltak és sokkal tartósabbak.

A vállalkozó szerint vasárnap reggel lesz nagy roham, bár a vírushelyzet miatt most többen meggondolják, hogy virágra vagy inkább élelemre költsenek kétezer forintot. Hozzátette, örült a kormány szerdai döntésének, hogy ismét kinyithatnak, mert első körben őket sújtotta a koronavírus, ezért is kér mindenkit arra, hogy hazai kereskedőktől vásároljanak, és ne a külföldi cégeknek adják a pénzt.

Kertben termett, vágott

Vágott virágokat is kapni, bár kevesebbet, mint korábban, ez szintén a vírus következménye. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, sorban zártak be a virágosok, szinte mindenki elajándékozta a szálas növényeket. A piacon főként kertben termesztettet kínáltak, például bazsarózsát, gyöngyvirágot és török szegfűt. Pataki István lila és fehér íriszeket kínált csokorba kötve. Néhány éve foglalkozik virágtermesztéssel. Ő is úgy vélte, sokan az ünnepnap reggelén vásárolnak majd.