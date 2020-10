A Széchenyi Rádió Szegedre és Schvarcz Lajosra emlékeztek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején működő Széchenyi Rádió Szeged és Schvarcz Lajos, a Takaréktár utcai sortűz áldozatának emléktábláját is megkoszorúzták október 26-án Szegeden. A megemlékezéseken részt vett mások mellett vitéz Pálházi Ernő, a rádió alapítója, Péter Szilveszter és Varga József, az ünnepség szervezői, valamint Haág Zalán, a KDNP szegedi szervezetének elnöke.

A Tisza Lajos körúton, a Széchenyi Rádió Szeged emléktáblájánál Péter Szilveszter emlékeztetett, hogy Szeged volt az 1956-os forradalom bölcsője, innen indultak az akkori események. Szerinte a szabadságharc azt mutatta meg, hogy egy „apró, de elszánt nemzet feleszmélt, nemet mondott az elnyomásnak, és szembeszállt a világ legnagyobb katonai hatalmával.”

A szegedi eseményekről elmondta még, hogy a nemzet egysége egy pillanat alatt összekovácsolódott. Az Auditórium Maximumban megfogalmazott pontokat egy delegáció vitte Budapestre, a hírközlő szerepét viszont a frissen megalakult rádió töltötte be.

A rádió, benne az emberekkel, hatalmas tettvággyal, energiával dolgozott. Voltak itt színészek, politikusok, egyszerű emberek. Óránként mondtak híreket, és tájékoztatták az embereket a szabadságharc állásáról – fogalmazott Péter Szilveszter.

Az ünneplők a koszorúk elhelyezése után Schvarcz Lajos emléktáblájához vonultak, aki Takaréktár utcai sortűzben vesztette életét.

Itt a KDNP szegedi szervezetének elnöke mondott beszédet. Haág Zalán párhuzamot vont az akkori és a mostani történésekkel. Kiemelte, hogy amíg akkor – és rá jó pár évvel, 2006-ban is a tömegbe lövetett a hatalom – most ez nem így van, mindenki elmondhatja a véleményét nyilvánosan. Szerinte ezekkel nincsenek tisztában az akkori történtekkel, és nem tudják mit beszélnek azok, akik most diktatúrát kiáltanak, és arról beszélnek, hogy nincs szólásszabadság az országban.

1956-ban Egerben, Szombathelyen és Kassán is lehetett hallani Szeged első szabad rádióját. A Széchenyi rádió 11 napig működött, sok helyen jobb minőségben szólt, mint a Kossuth, az állami főadó. A rádióhallgatók az 528 méteres középhullámon találták meg az adót, amely reggel 7-től gyakran éjfélig sugározta híreit. A rádiót működtető csapatból már csak vitéz Pálházi Ernő él.