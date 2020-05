A szegedi egyetem füvészkertje – távol a nyüzsgő város zajától

1922-ben a kolozsvári egyetem Szegedre költözésekor oktatási céllal létesítették a füvészkertet Újszegeden. A botanikus kert szerepe az elmúlt két évtizedben nagyon megváltozott: elsődleges cél a környezettudatos szemléletmód kialakítása és az ismeretterjesztés, valamint fontos kutatásokat is végeznek munkatársaik.

– A botanikus kertek szerepe az elmúlt két évtizedben nagyon megváltozott, ezáltal nagyon sokrétű lett a munkánk. Évente 300 iskolás és óvodás csoportot vezetünk, több mint 6000 növényfaj és fajta gondozását és számos tematikus gyűjtemény fenntartását végezzük – részletezte Németh Anikó, a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének vezetője.

17 hektár földet kaptak

A kolozsvári egyetem Szegedre költözésekor, 1922-ben a város 17 hektár szántóföldet ajándékozott az egyetemnek füvészkert létesítése céljából. A növényekkel történő betelepítést az alapító igazgató, Győrffy István 1925-ben kezdte, gyűjtőutak anyagának felhasználásával. 1928-ban artézi kút, 1929-30-ban növénynevelő üvegház létesült, 1931-ben készült el az első tó. 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay-kastély tavából került Szegedre az indiai lótusz, ami azóta is a kert különleges látványossága. 1940-től Greguss Pál professzor töltötte be az igazgatói posztot. Nevéhez fűződik az akkori kert elsősorban az oktatást szolgáló gyűjteményeinek kialakítása, így a rózsakert, a sziklakert, az arborétum és a rendszertani gyűjtemény. 1965-től Horváth Imre professzor vette át a kert vezetését, aki a füvészkertekben szokásos rendszertani alapú növénybemutatás helyett – hazánkban elsőként – növénytársulásokat alakított ki. Horváth professzor halála után három évig Simoncsics Pál, majd Gulyás Sándor igazgatta a füvészkertet. Ekkor kezdődött a rózsakert felújítása, létrejött az évelő növények gyűjteménye. 1992-ben Gulyás Sándor állíttatta a kert bejáratának díszes székely kapuját. 1996-tól 2013-ig Mihalik Erzsébet látta el az igazgatói feladatokat. Ez idő alatt, követve a füvészkertek iránt támasztott egyre bővülő követelményeket, a jelenlegi igazgató, Németh Anikó és kollégái segítségével új tevékenységek indultak el, s folynak jelenleg is.

