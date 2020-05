A tűzoltókért miséztek vasárnap Móravárosban – Fotók

Állhatatosság, becsületesség, embertársaink megsegítése – Szent Flórián ezekkel a példákkal állhat a tűzoltók és mindannyiunk előtt. Fazakas Attila plébános az ő közbenjárását kérte megyénk tűzoltóiért a tegnapi szentmisén.

A Magyar Tűzoltó Szövetséget 1870-ben alapította gróf Széchenyi Ödön. A szervezet a tűzvédelem eszköz- és követelményrendszerének kidolgozásával, saját szaklap és segély­egylet alapításával, 1936-ban az első tűzvédelmi törvény ki­­harcolásával alapozta meg tekintélyét – emelte ki Fazakas Attila plébános a vasárnapi szentmisén, amelyet ezúttal a megyében szolgáló tűzoltókért ajánlott fel.

Isten tűzoltója

Hozzátette, napjainkban ezt a gyakran tragédiák kísérte szolgálatot csak Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének hármas eszméje jegyében lehet teljesíteni. Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre Flóriánnak, az „Isten tűzoltójának” alakját – jegyezte meg.

Háromszázhuszonkettő tűzoltó van megyénkben

1991 óta május 4-én, Szent Flórián napján ünnepeljük a tűzoltók napját. Csongrád megyében jelenleg 322 hivatásos tűzoltó van, ebből 109-en Szegeden teljesítenek szolgálatot. Az ün­­nepi szentmisén Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, főtanácsos igazgató és Mészáros Zoltán tűzoltó ezredes, tanácsos gazdasági igazgatóhelyettes is jelen volt.

Állhatatosság, segítség, becsület

A Móravárosi Szent Kereszt Plébánia lelkipásztora prédikációjában elmondta, Szent Flórián nemcsak a tűzoltók, hanem min­­denki számára példaként állhat.

– Életével megmutatta, hogy mennyire fontos az állhatatosság, amely a hűséggel igyekszik párosulni. Mindannyian abban a hivatásban, amelyet nap mint nap különböző módon végzünk, igyekszünk állhatatosak, valamint hűségesnek maradni, és ilyen módon átélni a hivatás teljességét. Ugyanakkor Flórián azt is megtanítja számunkra, hogy mennyire fontos mások megsegítése. A tűzoltók nemcsak a lángok eloltásával, hanem más tettekkel is, például állatok meg­­mentésével is tudnak segíteni. Függetlenül attól, hogy vallásosak vagy sem, Isten sze­­retetét viszik embertársaink közé, és biztosítják mindannyiunk számára azt az ígéretet, hogy nem vagyunk egyedül a bajban – hangsúlyozta.

Hozzátette, a harmadik esz­me, amit Flórián megtestesít, a becsületesség, ami a munkát széppé és igazzá teszi. Ezeket a példákat kell mindannyiunknak követni az életünk során – mondta vasárnapi prédikációjában Fazakas Attila móravárosi plébános.