Amikor a gyerek beengedi online terébe a szülőt

Egy friss kutatás szerint a gyermekek egyre fiatalabb korban kezdenek digitális eszközöket használni, és ahogy nőnek, egyre több időt is töltenek online – már az óvodások 40 százaléka is naponta több mint 1 órát tölt az interneten, az általános iskola alsó osztályaiban ez az arány már 66 százalék. A kiskorúak közül a legtöbbet a középiskolások neteznek.

Mennyi figyelmet kapnak az okoseszközökben rejlő biztonsági lehetőségek? Felismerik-e ezeket a szülők? Tudják-e segíteni a gyermekeket? – az eMAG kutatása többek között ezekre a kérdésekre is kereste a választ. Azt is hangsúlyozni szerették volna, hogy az okoseszközök veszélyeket is rejtenek, ezekkel tisztában kell lenniük a felnőtteknek, hogy gyermekei­ket felkészíthessék. Kiderült, a megkérdezett szülők harmada találkozott már valamilyen formában zaklatással: 2 százalék a saját gyermekét érintően, 30 százalék az osztályban vagy ismerősök körében, miközben a szülők ötödének információja sincs arról, érte-e gyermekét zaklatás.

