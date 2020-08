Áram nélkül maradt a makói Marosváriné

Ha valaki vásárol egy garázst, érdemes minden apró részletre odafigyelnie, mert úgy járhat, mint makói olvasónk, Marosvári Csabáné. Most, jó tíz év után úgy néz ki, hogy még villanyt sem tud gyújtani benne – áram nélkül maradt.

Marosvári Csabáné azért osztotta meg történetét lapunkkal, nehogy beleessenek mások is az ő hibájába. A Hunyadi utcán még 2011-ben vásárolt egy garázst, aminek a villanyórája mellékmérő, a főmérő egy másik garázsban van – ez egy paneltömb; a hetvenes években, amikor ez épült, nem volt szokás minden garázsba önálló mérőórát felszerelni. Az áramszolgáltatónál megtudta, kié a főmérő. Felkereste, mert szeretett volna a maga fogyasztása után tisztességesen fizetni, de az illető – nem mondta meg nekünk, ki az, nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni – letagadta, hogy köze lenne a garázshoz vagy a villanyórához.

Marosváriné ezután nem foglalkozott a dologgal, úgy gondolta, egy garázsban, ahol csak világítás van, amúgy is minimális a fogyasztás.

Aztán tavaly váratlanul megszűnt a garázsban az áramszolgáltatás. Mint kiderült, a főmérő tulajdonosa szakította meg az összeköttetést; hivatalosan ez nem derült ki, mert beszélni most is csak a tulaj egy rokonával tudott – össze is vesztek.

Az áramszolgáltató azt javasolta, a békéltető testület közreműködésével egyezkedjen az óra gazdájával, vagy vezesse be újra a garázsba az áramot. – Az első reménytelen, a második, mint egy ezzel foglalkozó szakembertől megtudtam, több mint 300 ezer forintba kerülne – mondta.

Ráadásul az áramszolgáltató az ügyben következetesen évekkel ezelőtt elhunyt férjének írja a válaszleveleket az ő leveleire – annak ellenére, hogy jelentette a cégnél a halál­esetet.