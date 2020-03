Aszkorbinsavat kapnak az idősek az önkormányzattól

Nagyér önkormányzata két és fél hónapra elegendő C-vitaminnal látja el a település 60 év feletti lakosságát. Az adományt pénteken szállítják házhoz.

Nagyéren összesen 134 hatvan év feletti lakos él. Gyakorlatilag a falu egynegyede ebbe a korosztályba tartozik.

– Ez egy gesztus értékű adomány – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. Napjainkban már a vitamin beszerzése sem egyszerű.

– A mindenki által ismert helyzetben, képtelenség lenne 134 embernek elegendő C-vitamin tablettát vásárolni. Szerencsére nagykereskedelmi forrásból be tudtuk szerezni a szükséges mennyiségű aszkorbinsavat.

Az önkormányzat az aszkorbinsavat nem zacskókba, hanem jól záródó tégelyekbe porciózta. Az alkalmi „vitaminüzemet” a művelődési ház konyhájában rendezték be. A tégelyekre rámatricázták a település címerét és a „C vitamin” feliratot, hogy az idősebbek is be tudják azonosítani, mi van a dobozban.

Két és fél hónapra elég

– A vitaminok immunerősítő hatása közismert. Szeretnénk, ha a 60 év feletti polgáraink a következő két és fél hónapban mindennap szednének vitamint. Ez a korosztály egyébként jól ismeri az aszkorbinsav használatát, hiszen régen csak így volt elérhető a C-vitamin. Egy késhegynyi port kell feloldani egy pohár hideg, vagy langyos vízben – mondta Lőrincz Tibor.

Az önkormányzat dolgozói ma viszik ki a C-vitamin adományt, ami arra is jó lehetőség, hogy megnézzék, minden rendben van-e az idősebbekkel, akiknek ezekben a hetekben otthon kell maradniuk, mert őket veszélyezteti leginkább a vírus.

– Napi kapcsolatban vagyunk az idősekkel. Tudjuk, hogy kiknek nincs helyben, vagy közelben élő rokonuk. Alpolgármesterünk a falu egyetlen boltjának tulajdonosa. Ő eddig is házhoz vitte a megrendelést azoknak az időseknek, akiknek nincs segítségük és nehézkes számukra a boltba járás.

A nagyéri idősek otthon maradnak

Nagyéren egyébként az idősebbek többsége önkéntes karanténba vonult, kevés idős embert látni az utcákon. A fiatalabbak sem nagyon mozognak. Az óvoda még működik a faluban, naponta 7-től 17 óráig tartanak ügyeletet, de már ott is egyre kisebb a létszám. Akiknek iskolás testvérük van, ott az ovisokat is otthon tartják. Az ingyenes közétkeztetésre jogosult óvodások és iskolások ebédjét hétköznap 11-13 óra között vihetik el a szülők, de a gyerekek helyben is elfogyaszthatják.