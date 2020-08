Az Öthalmi Diáklakások és az Apáthy-Kollégium karanténintézményként funkcionál majd

Lázmérés és egy egészségügyi kérdőív kitöltése után költözhetnek be a Szegedi Tudományegyetem kollégistái a diákotthonokba szeptember elején. A külföldről érkező diákok számára karanténintézményeket jelöltek ki.

A Szegedi Tudományegyetemnek 13 kollégiuma van a napfény városában, melyek összesen 3791 hallgató befogadására alkalmasak. Szakál Péter, az SZTE oktatási igazgatója elmondta, a diákotthonok népszerűsége idén is töretlen, mintegy másfélszeres a túljelentkezés az intézményekbe. Kifejtette, ennek egyik okát a központi felvételi eljárás sikerességében látja. – Idén is nagyon sokan jelentkeztek a Szegedi Tudományegyetemre, az országban mi rendelkezünk a harmadik legmagasabb hallgatószámmal – közölte.

Varga Ágnes, a Károlyi-kollégium és az Öthalmi Diáklakások igazgatója és Révész Gábor, az Apáthy István, a Jancsó Miklós, a Semmelweis Ignác és a Teleki Blanka Kollégium igazgatója hozzátették: a diákotthonok jelentik a leginkább pénztárcabarát megoldást a hallgatók lakhatásának megoldására. Államilag finanszírozott képzés esetén havonta mindössze 9320 forintot kell fizetni egy férőhelyért. A járványügyi helyzet miatt a szokásosnál csendesebb lesz az élet idén a diákotthonokban.

– Idegenek nem léphetnek majd be, emellett a beköltöző- és szintbulik is elmaradnak. Továbbá azt kérjük a hallgatóktól, hogy a közös terekben viseljenek maszkot, fokozottan ügyeljenek a higiéniára, és a liftet is egyenként használják – részletezte az oktatási igazgató, majd hozzátette: a takarítás gyakoribb lesz, és minden intézményben több helyen kézfertőtlenítőket helyeznek ki. Mindemellett beköltözéskor lázat mérnek és egy egészségügyi kérdőívet töltetnek majd ki a kollégistákkal. Szakál Péter elmondta, az SZTE nagyjából minden ötödik hallgatója külföldi, akikre külön figyelmet fordítanak.

– Az egyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósága minden külföldi hallgatóval felvette a kapcsolatot. Körülbelül egyharmaduk nem utazott haza. A többiek számára két kollégiumot, az Öthalmi Diáklakásokat és az Apáthy-kollégiumot karanténintézménnyé nyilvánítjuk, ahol adott esetben a karantén időszakát zavartalanul eltölthetik, mely persze lerövidíthető, ha hivatalos igazolást hoz a hallgató a negatív tesztjéről – magyarázta.