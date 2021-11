Bende már tanul lépkedni

Tedimacikórházzá vált a héten a sándorfalvi Pipacs Óvoda. Az orvostanhallgatók által vezetett foglalkozásra meghívták a sérülten született tiszaszigeti kisfiút, Bendét is. Édesanyja elmesélte, Bende már járókerettel tanul lépkedni.

Ezt ne hagyja ki! Az európai jobboldal nem kér Márki-Zayból

Különleges programon vett részt a héten Bende Sándorfal­ván: a Pipacs Óvoda meghívására egy egész délelőttöt töltött az intézményben, ahol Tedimacikórház foglalkozást tartottak önkéntes orvostanhallgatók.

Várkonyi Beáta, Bende édesanyja elmondta, bár sérülten született kisfia egyelőre egyáltalán nem jár közösségbe, ezt nagyon hasznos programnak találták, ezért vettek részt rajta.

– Fontosnak tartom, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerjék az orvosok munkáját. Ez egyrészt segít a félelem leküzdésében, másrészt elfogadásra tanítja őket. Bende sajnos saját tapasztalatból is tudja, mi az a műtét, és élete eddigi 2 és fél évében sok orvosi vizsgálaton is részt vett már, szerencsére azonban a foglalkozás nem a rossz emlékeket idézte fel benne, nagyon élvezte a plüss­állatok gyógyítását. Ami pedig számomra külön öröm volt, az az, hogy most először már nem kereste folyamatosan a társaságomat, és a többi gyerek felé is sokkal nyitottabb volt – beszélt élményeikről az édesanya.

Arról persze még szó sincs, hogy Bende óvodás legyen, Beáta szerint azonban a sándorfalvi élmények biztató jelei voltak annak, hogy ha eljön az ideje, jól fogja érezni magát egy ilyen közösségben.

Egyelőre azonban a fő cél, hogy a nyitott gerinccel és dongalábakkal született ti­­szaszigeti kisfiú minél hatékonyabb mozgásfejlesztést kaphasson. A család ezért augusztusban és októberben is eltöltött egy-egy hetet a pécsi Borsóházban.

– Hihetetlen, Bende mennyit fejlődött. Már a járókerettel való közlekedést gyakorolja. Természetesen még segíteni kell neki a lábai mozgatásában, és a bokát, illetve a lábfejet tartja egy segédesz­köz, de ez így is hatalmas eredmény. Néha még mindig eszembe jut, mi lett volna, ha annak idején elhiszem az orvosok negatív véleményét – büszkélkedett az édesanya. A pécsi terápia mellett természetesen hordja Szegeden is több helyre fiát: a Dévény-torna mellett a Szent Vincent Rehabilitációs központban és a Koramentorházban is kap fejlesztést.

A foglalkozások sok pénzbe kerülnek, a család számára így hatalmas segítség a kupakgyűjtés, amely április óta fo­lyamatosan zajlik. Az ország minden tájáról küldik nekik a kis műanyagokat, az ezekért kapott pénzt minden esetben fejlesztésre fordítják.