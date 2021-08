Beszélgetés nemzetünk színészeivel, az Indul a bakterház szereplőivel

Molnár Piroska, Haumann Péter és Koltai Róbert is beszámolt az Indul a bakterház című filmmel kapcsolatos élményeiről szombaton Sándorfalván. Kiderült, hogy Bendegúz valójában mekkora pofont kapott az édesanyjától, és hogy igazából mi lett Sanyival, a lóval.

Sándorfalván háromnapos programsorozattal ünnepelték meg augusztus 20-át. Pénteken a megemlékezésé volt a főszerep, míg szombaton gasztronap volt, este pedig piknikmozit rendeztek, az Indul a bakterház című filmet vetítették. Azonban a mozizást egy igen érdekes beszélgetés előzte meg, ugyanis a település vendége volt Molnár Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett színésznő.

Nem véletlenül, hiszen a magyar filmben a főszereplő Bendegúz édesanyját alakította. A művész mindenkit megnyugtatott arról, hogy nemhogy hatalmasat, de még egy kisebb pofont sem adott a Bendegúzt alakító gyereknek, és sosem bántana senkit, még egy szerep kedvéért sem.

– Sokáig nem is láttam a filmet az elkészülte után. Egyébként a regényt jól ismertem, mert gyermekkoromban amikor otthon esténként morzsoltuk a kukoricát, akkor a családból valaki mindig felolvasott néhány részletet a könyvből. 3 napom volt a filmben, amikor Haumann Péterrel játszottam, valamint Bendegúzzal, vagyis Olvasztó Imrével. Jó emlékeim vannak a film kapcsán, hiszen együtt játszhattam a volt osztálytársammal, Koltai Róberttel, a barátnőmmel, Pécsi Ildikóval, valamint Horváth Terikével is – mondta el Molnár Piroska, aki arról is beszámolt, hogy mostanság gyakran beleteker a filmbe és megnéz egy-két jelenetet belőle.

A művész beszélt arról is, hogy Olvasztó Imrével a film után csak egyszer találkozott, de akkor Bendegúz már felnőtt volt, ugyanakkor nagyon megérintette egykori színésztársának a halálhíre 2013-ban.

A kultuszfilmben szereplő színészek közül ma már csak négyen élnek, közülük Molnár Piroska mellett másik két színész is bekapcsolódott a szombat esti beszélgetésbe. Haumann Péter, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett színművész, valamint Koltai Róbert, Jászai Mari-díjas magyar színművész is, mindketten telefonon számoltak be emlékeikről.

A Toppancs Miskát, a Patást játszó Haumann Péter arról beszélt, hogy egyáltalán nem készült ez a film másképp, mint a többi, nem is készültek arra, hogy ekkora szenzáció lesz, és hogy negyven év elteltével is ilyen sikeres marad. Mesélt arról is, hogy a Bendegúzt alakító fiú kívülről tudta a forgatókönyvet, és ha a felnőttek elfelejtették a szövegüket, akkor volt, hogy kicsit rájuk pirított.

Hozzátette: élvezte a film forgatását, de egy színésznek mindig élveznie kell a szerepeit, hiszen ha ez másképp van, akkor nem mutat jól. Kérdésre elárulta: Sanyi jól van, békésen legelt tovább a forgatás után.

Mint ismert, Koltai Róbert a filmben Szabó Sándor, a bakter volt, és a mai napig előfordul az önálló estjein, hogy a nézők kacagnak rajta, és nem ő mesél nekik, hanem a közönség sorolja a jeleneteit, így például a gombócdobálást is. A művész kiemelte: sok filmben szerepelt már és saját filmjei is vannak, de egyik sem volt olyan népszerű, mint az Indul a bakterház. Megjegyezte: ha ennyi évtizedet kibírt a film népszerűsége, akkor a következő évszázadokban is örökzöldnek kell maradnia.

Sándorfalván a programsorozat vasárnap reggeli ébresztővel, az új piactér átadásával, koncerttel és mini halfesztivállal zárult