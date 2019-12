Betlehemesek kopogtattak Szentmihályon – elkísértük őket

Házról-házra járva egy régi szokást elevenített fel néhány fiatal Szentmihályon. Betlehemes misztériumi játékkal járták a házakat, ahol örömmel fogadták őket, ott rövidke történettel emlékeztek Jézus születésére.

Régi hagyományt elevenítenek fel immár 22 éve szentmihályi fiatalok. A karácsonyt megelőző héten, a településrészt járva pásztoroknak és angyaloknak öltözve bekopogtatnak a házakba. – 1967-ben mi voltunk az utolsó betlehemesek a faluban, később 1997-ben hitoktatóként indítottam újra ezt a szokást, az akkori nyolcadikos hittanos tanulókkal. Ez úgy történik, hogy házról házra járnak a fiatalok, bezörgetnek, ahol szívesen fogadják őket, oda bemennek, és előadják Krisztus urunk születésének misztérium játékát – mesélte Fejes Ferenc, a szentmihályi egyházközség világi elnöke.

Bauer József egy öreg pásztor szerepét játszva vett részt a történetben. Kiderült valóban ő a legidősebb a csapatban, 10 éve csatlakozott először. – 40-50 házba tervezünk eljutni. Szerdán kezdtük, hétvégén is megyünk egészen december 23-ig. Van, aki számít ránk, ám igyekszünk olyan családokhoz is becsengetni, ahol még nem voltunk sosem. Van aki befogad van, aki nem – részletezte József. Kis Máté elmesélte, először bekopogtatnak, ha beengedik őket, akkor elkezdik történetüket, amelyet maguk állítottak össze. Tavaly írtak egy szöveget ö-ző nyelvjárással, most is azzal járják a településrészt. Van olyan nap, hogy négyen indulnak el, amikor elkísértük őket, heten voltak. A legfiatalabb résztvevő, Ádám 15 éves, ő először csatlakozott hozzájuk.

Péntek délután Kispéter Tiborékhoz kopogtattak be először. Tibor és felesége, Erzsébet örömmel fogadták a fiatalokat, mint mondták, ők vallásosak, így a „Szabad-e bejönni Betlehembe?” – kérdésre igennel válaszoltak. Tibor elmesélte, ő is járt betlehemezni gyermekkorában, emlékszik egy-egy forintot kaptak akkor. Ők házi süteménnyel fogadták a betlehemeseket. A fiataloktól megtudtuk, van ahol ajándékot is kapnak, kolbászt, csokoládét, kalácsot és pénzt is. Fejes Ferenc elmondta, amit összegyűjtenek, annak felét mindig jótékony célra ajánlják fel. Tavaly egy leégett tanya tulajdonosainak segítettek, ám olyan is volt, hogy a templomi kelyhek aranyozását csináltatták meg.