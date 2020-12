Csak harminc kilométeres sávban lehet továbbra is ingázni

Még mindig sokaknak nem egyértelmű, hogy hogyan léphetik át Magyarország határait. Ez főleg az ingázókat érinti, nekik fenntartotta az utazási lehetőséget a kormány, de csak korlátozottan.

A koronavírus-járvány miatt már több, utazásra vonatkozó döntést is hozott a kormány, a legutóbbit decemberben. A szabályok változását nem mindenki tudta követni, mert a közösségi oldalakon naponta többször is felmerül a kérdés, hogy ki és hogyan utazhat például Szerbiába és Romániába, vagy onnan Magyarországra. Jelenleg két alapvető szabály van: karanténkötelezettség mellett léphetnek be az országba a magyar állampolgárok és nem magyar állampolgár családtagjaik, a külföldiek előtt pedig zárva vannak a ha­­tárok.

A fenti főszabályok alól számos kivételszabályt is hoztak, egyebek mellett az ingázókra, azaz például a szomszédos or­­szágokban dolgozókra.

A külgazdasági és külügyminiszter arról döntött, hogy korlátozottan lehet utazni Horvátországba, Szlovéniá­­ba, Ausztriába, Szlovákiába, Ukrajnába, és ami a Csongrád-Csanád megyeieknek a legfontosabb: Romániába és Szerbiába.

A szomszédos országok ál­lampolgárai, illetve a szomszédos államokban élő magyar állampolgárok karanténkötelezettség és egészségügyi vizsgálat nélkül beléphetnek Magyarországra, de nem hagyhatják el a határ 30 kilométeres körzetét, és 24 órán belül kötelesek elhagyni az országot.

A határ 30 kilométeres sávjában élő magyar állampolgárok szintén karanténkötelezettség nélkül hazatérhetnek, ha a szomszédos országon belül nem hagyják el a 30 kilométeres határsávot és a kinntartózkodásuk nem haladja meg a 24 órát.

Ez azt jelenti, hogy aki például Szegeden lakik, az nyugodtan kimehet a szabadkai piacra, és vissza is térhet úgy, hogy nem kell karanténba vo­nulnia. De ugyanígy átjárhat dolgozni Magyarországra, aki Magyarkanizsán lakik, vagy bármelyik olyan településen, amely nincs messzebb a határtól, mint 30 kilométer.