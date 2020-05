Egy éven át figyelik Algyő légszennyezettségét

A szállópor, a szén-monoxid és az ózon jelenlétét is figyelik a levegőben Algyőn április közepétől. Mobil szűrőbuszt telepítettek a község Sportközpontjának udvarára, ahol egy éven keresztül mérik a káros anyagokat.

Megyénkben a veszélyes üzemek jelentős része Algyőn található, éppen ezért van nagy jelentősége annak a mérőállomásnak, amit a közelmúltban telepített a Sportközpont udvarára a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályának Környezetvédelmi Laboratóriuma.

A mobil mérőbusz figyeli a levegőben lévő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, ózon, benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, arzén, kadmium, nikkel, ólom mennyiségét. Továbbá a szállóport is méri, valamint a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) jelenlétéről is pontos képet ad.

Molnár Áron polgármestertől megtudtuk, ugyan az üzemeknek csak kisebb része hajlamos a légszennyezésre, mégis fontos korlátozásokat vezettek be annak érdekében, hogy ne károsítsák a levegőt, abban bíznak, hogy ezt a vállalatok be is tartják. Emellett a 47-es számú főút is befolyásoló tényező a településen, valamint nemrégiben nyílt egy új aszfaltkeverő-üzem is Algyőn.

– Éppen ezért örültünk meg nagyon a lehetőségnek és mondtunk egyből igent a hivatal megkeresésére, mert nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a jelenlévő üzemek és a forgalom mennyire van káros hatással a község levegőjére. Továbbá arra is kíváncsiak vagyunk, hogy lesz-e olyan adat, ami meghaladja a normál értéket, és hogy ebben az esetben mik az ajánlások, mi a teendő annak érdekében, hogy javítsuk a levegő minőségét – mutatott rá a polgármester. Molnár Áron hozzátette, a lakók biztonságérzetét is szeretnék növelni ezzel a lehetőséggel.

A településvezető elmondta, azért erre a helyszínre telepítették az állomást, mert itt mérhető a legjobban a légszennyezettség. A mérések egy évet ölelnek fel, negyedévente három hétig zajlik majd a munka. Az első mérési időszak április 20-án kezdődött.