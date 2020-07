Elkészültek a ruzsai tavak – Galéria

Valóra vált Sánta Gizella polgármester egyik régi álma, közel 40 millió forintos uniós támogatásból elkészült mindkét tó Ruzsán. Az egyiket a gyerekek, a másikat a gólyák lakták be.

Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere viccelődve, még tavaly novemberben magát idézve azt mondta, addig lesz polgármester, amíg nem lesz egy hegyük és egy tengerük. A tó már elkészült, egyszerre kettő is.

Két tó községe

– A LIFE-os pályázat beruházási részével elkészültünk, megépült két tó és felújítottunk több vízmegtartó berendezést. Az elsőként elkészült tó környékére visszatért az élet, a padok, a tűzrakó hely és a bicikliződomb is ezért épült. Ide egy újabb pályázatnak köszönhetően a nyár végéig kültéri fitneszberendezéseket is elhelyezünk – mesélte Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere, miközben a helyszínre tartottunk.

A gólyák is szeretik

Mint megírtuk, a település első embere és annak képviselő-testülete mert nagyot álmodni, amikor pályáztak a LIFE program éghajlat-politikai alprogramjában. Az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi alap a LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), amelyet 1992-ben hoztak létre. A projekt célja, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével.

A szennyvíztisztító mögötti területen kialakított tó is látogatható, a nyomok alapján motorosok már meg is látogatták. A polgármester pedig büszkén mutatta a további nyomokat: a gólyák is magukénak érzik a területet.

Le-föl a dombokon

A tavak közel 40 millió forintos pályázati pénzből készültek el, amihez önerő nem kellett. Önmagában a tó nem tud vizet produkálni. Az ivóvízminőség-javító program részeként keletkezik 20-25 köbméter dekantált, azaz szürkevíz. Ezt irányítják át a tóba, ahol letisztul.

A Dózsa-parki tavat és környékét is birtokba vették a helyiek. A környékén bográcsozó, sütögető helyet alakítottak ki, és utcabútorokat helyeztek ki. A kitermelt földből a fiatalok kérését meghallgatva, BMX dombokat építettek. Ezeken a dombokon biciklizett és rollerezett hétfő délelőtt a hétéves Vecsernyés Csongor és a két és fél éves Csányi Marci, akik a félelem legkisebb jele nélkül száguldoztak le-föl a dombokon.