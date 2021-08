Ezek a falvak fejlődhetnek a 161 milliós pályázati pénzből megyénkben

Járdák újulnak meg, az orvosi rendelők új eszközökkel gazdagodnak, valamint az önkormányzatok is új gépeket tudnak vásárolni a közterületek rendezéséhez, miután sikeresen pályáztak a Magyar falu programban. Négy felhíváson 161 millió 567 ezer forintot nyertek megyénkben az 5 ezer lélekszám alatti települések. Új tanyagondnoki buszok is érkeznek.

Újabb nyerteseket hirdettek a hét elején a Magyar falu programban, ezúttal 1100-nál is több önkormányzat járt sikerrel hazánkban. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közölte: ezúttal több mint 7,5 milliárd forint támogatást kaptak a kistelepülések 4 pályázati kiíráson.

A nyertesek közt ott van 22 Csongrád-Csanád megyei település is, ugyanakkor a nyertes pályázatok száma 26, mert van négy olyan község is, amelyik két pályázati felhívásra is sikeresen jelentkezett.

Ilyen Eperjes, Klárafalva, Óföldeák és Öttömös.

Összesen a 4 felhíváson 161 millió 567 ezer forintot nyertek megyénkben az 5 ezer lélekszám alatti települések.

Lehetett anyagtámogatást nyerni például járdaépítésre. Erre a célra 1 milliárd forintot biztosított a kormány, a maximálisan elnyerhető összeg pedig 5 millió forint volt. Csongrád-Csanádból például Pitvaros majdnem a maximális összeget kapta, 4 millió 996 ezer forintból tesznek járhatóbbá egy járdát.

Radó Tibor polgármester lapunknak elmondta: a település központjában található az a szakasz, amelynek megújítására most anyagtámogatást kaptak. Elárulta azt is, hogy a programban még több nyitott pályázatuk is van, valamint az útfejlesztési pályázatukat elutasították, de tovább dolgoznak a sikerért, mert úgy véli, hogy egy polgármester dolga az, hogy minél több forrást elhozzon a településre, és azt annak fejlesztésére fordítsa.

Pitvaros mellett egyébként Ásotthalom és Fábiánsebestyén is majdnem 5 millió forintos támogatást kapott, míg Csanytelek 2 millió 667 ezer, Klárafalva pedig 2 millió 870 ezer forintból újíthat meg járdákat.

A Magyar falu programnak szintén népszerű eleme volt az orvosi eszközök beszerzésének megsegítése, erre hét falu kapott most pénzt megyénkben.

Így Árpádhalom, Kiszombor, Kövegy, Ópusztaszer, Öttömös, Tiszasziget és Zákányszék is beszerezhet a háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi ellátáshoz, esetleg védőnői feladatellátáshoz szükséges eszközt, bútort.

A harmadik pályázati kiírásban a kommunális eszközök beszerzését támogatták 3,1 milliárd forint értékben, ebben a kategóriában 10 önkormányzat járt sikerrel Csongrád-Csanádban.

A nyertesek között van Apátfalva, Balástya, Dóc, Eperjes, Királyhegyes, Klárafalva, Óföldeák, Pusztaszer, Tömörkény és Zsombó.

Ezek a települések új eszközöket, munkagépeket szerezhetnek be, amelyekkel a közterületek karbantartását, valamint a közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek gondozását tudják végezni.

A program 2019-es indulása óta már 800 falu- és a tanyagondnoki busz beszerzését támogatták, és idén is segítséget kapott ebben 208 település országszerte.

A hétfői döntés szerint Derekegyház, Eperjes, Óföldeák és Öttömös is új buszt vásárolhat.