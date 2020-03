Farsangi véradás és jelmezes futás várta szombaton a hódmezővásárhelyieket

A szombat a farsang jegyében telt: délelőtt a Csúcsi Olvasókörbe várták farsangi fánkos véradásra az önkénteseket, délután pedig jelmezes, álarcos futást rendezett a belvárosban a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ.

– A Csúcsi Olvasókörben rendszeres vendégek vagyunk a véradásokkal. Ezúttal farsangi fánkos véradásra és ingyenes ruhaosztásra hívtuk az olvasókörrel közösen a vásárhelyieket, akik a város szinte minden pontjáról érkeztek, például Újvárosról és a Hódtóból is – mondta a Vöröskereszt helyi vezetője, Héjjáné Borbás Anikó. Hozzátette, a ruhákból bárki vihetett, nemcsak a véradók.

39 véradó, 22 család

Kis Imréné Erzsike, a Csúcsi Olvasókör elnöke megemlítette: tavaly kétszer jöhettek hozzájuk a segíteni akarók, és mindkettő sikeres rendezvény volt, most hétvégén a fánkon kívül forró teával és kávéval várták őket. Ruhát 22 család vitt, a 39 önkéntes között pedig ott volt a tizenegyszeres véradó, Szücs Norbert, akit kislánya, a 7 éves Virág, stílszerűen, jelmezben kísért el az olvasókörbe.

Visszajelzés

– Farsang van, ezért öltözött jelmezbe Virág. Egyébként rendszeresen eljön velem, így tapasztalhatja, hogy segíteni jó. Visszajelzést is kapunk, SMS-üzenet érkezik, ha kiszállították és felhasználták a vért. Így biztosan tudom, valóban segítettem, lehet, hogy életet mentettem – mondta Norbert. Hozzáfűzte, testvérei, Ivett és Géza is adott vért szombaton, Virág pedig kérdésünkre elárulta: amint lehet, ő is csatlakozik a felnőttekhez.

– A Szücs-família példaértékű – jegyezte meg Héjjáné Borbás Anikó.

A véradók ezúttal sem távoztak üres kézzel, makói és mórahalmi fürdőbelépőt kaptak, illetve kedvezménykupont, amivel 20 százalékkal olcsóbban vásárolhatnak jegyet Rúzsa Magdi koncertjére.

Átfutottak márciusba

Pár kilométerrel arrébb és néhány órával később a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ a Hód-Mentor SE-vel közösen rendezett jelmezes futásra csábította a lakosokat, hogy jelképesen átkocogjanak februárból márciusba. A rajtnál az utolsó téli, a célnál az első tavaszi hónap nevét rajzolták az aszfaltra. Az érdeklődés lehetett volna nagyobb, viszont Szegedről is érkezett induló. A mintegy 1 kilométeres táv teljesítői nagyjából 20-an lehettek, beérkezéskor mindannyian almát és müzliszeletet kaptak. Az rajt előtt pedig mindenki maga készíthette el álarcát, kedve szerint díszítve az alapot.

Négy év múlva

Akik elszalasztották ezt a mókás alkalmat a mozgásra, azoknak sokat kell várniuk a következő hasonlóra: február 29-én legközelebb 4 év múlva rendezhető jelmezes futás. De farsang azért jövőre is lesz.