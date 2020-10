Felnőttek betegedtek meg a nagymágocsi iskolában

Otthon tanulnak hétfőtől a nagymágocsi iskolába járó gyerekek, mert több felnőtt is megfertőződött. Hódmezővásárhelyen már több mint kétszáz koronavírusos betegről tudnak, a megyében pedig kétezernél is több az igazolt fertőzött. Sándorfalván pedig lemondták az október 23-i megemlékezést.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a szokásos élő videójában azt mondta, becslések szerint a városban már több mint kétszáz koronavírussal fertőzött ember van. Azt is elmondta, hogy a vásárhelyi betegeknek általában enyhe tüneteik vannak, ami lázzal jár, és nem súlyos a lefolyása, de már olyanokról is tudni, akik belehaltak a betegségbe. Az első hullámban egy vásárhelyi halt meg, most azonban többen vesztették el az életüket. A polgármester szerint hetente többen is meghalnak.

A vásárhelyi önkormányzat hétfő délben azt közölte, hogy a hivatal egyik vezető állású köztisztviselője esetében Covid-19 fertőzés alapos gyanúja merült fel, igaz még nincs teszttel igazolva a betegség. Már a fertőzés gyanúja miatt szigorításokat eszközölt a jegyző, maximálta az értekezleteken résztvevők létszámát, és a maszkviselésben is szigorúbb előírás léptetett érvénybe.

Hétfőtől az őszi szünetig digitális oktatásra tért át a nagymágocsi általános iskola. Az intézmény vezetése a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal és a Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával egyetértésben döntött így. Két pedagógus is megfertőződött, egy pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedig súlyos tünetekkel van otthon. Egy diáknál is megjelent a vírus, pozitív lett a tesztje. Az intézménynek több olyan tanulója is van, akiknek a szüleik érintettsége miatt kell otthon maradniuk. Az iskola indokolt esetben, egészséges gyermekeknek 7 és 16 óra között ügyeletet biztosít.

Sándorfalván pedig már most bejelentették, hogy a járványhelyzet miatt nem tartják meg az egyébként október 22-re tervezett ünnepi megemlékezést az ’56-os emlékműnél.

Csongrád-Csanád megyében a hivatalos adatok szerint hétfőn már 2070 igazoltan fertőzött emberről lehetett tudni. Egy nap alatt 78 új beteget regisztráltak.