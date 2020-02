Felújítják a vendégházakat

Valamivel több mint nyolcvanmillió forintot fordít szálláshelyfejlesztésre a Szentesi Sport- és Üdülőközpont. Az üdülőházak felújításától azt remélik, növekszik majd a szálláshelyek kihasználtsága.

Munkagépek zajától hangos a Kurca-part, javában folyik az üdülőközpont vendégházainak felújítása. A legrégebbi épületek legalább húsz-huszonöt évesek, ezekre a munkák végeztével valószínűleg rá sem lehet majd ismerni, jószerivel csak a főfalak maradnak meg a teljes felújítás után.

Mint Kerekes Valériától, a Szentesi Sport- és Üdülőközpont gazdasági vezetőjétől megtudtuk, tizenöt üdülőházat érint a több mint nyolcvanmillió forintos felújítás, ami építészeti, épületvillamossági és épületgépészeti munkákat is tartalmaz.

– Nagyon ráfért már a korszerűsítés a vendégházakra, főképp a legrégebbiek voltak olyan állapotban, ami komoly felújítást igényelt. A házakban teljesen új lesz a belső burkolat, a fűtési rendszer, a bútorzat és a hőszigetelés is – mondta a gazdasági vezető. A legkomolyabb átalakításon áteső házakban falakat is áthelyeznek.

A felújítás során a fogyatékkal élőkre is odafigyelnek, a hatos számú üdülőház és környezete akadálymentes lesz: ennek megfelelően történik a vizesblokk és az egyedi minikonyhabútor kialakítása is, az épülethez pedig kétállásos akadálymentes parkoló is készül.

Ezekből egyelőre még csak a körvonalak látszódnak, még javában folynak a munkálatok.

– A szerződés szerint május 31-ig kell elkészülnie a kivitelezőnek, de bízunk benne, hogy május elejére már próbaüzemben ki tudunk adni néhány üdülőházat – nyilatkozta lapunknak Kerekes Valéria.

A Kurca-partján július–augusztus a főszezon, ekkor telt ház van az üdülőközpontban, még a faházakat is kiveszik ilyenkor a vendégek, egyébként hullámzó az épületek kihasználtsága.

– Főszezonon kívül inkább a városi rendezvényekhez kapcsolódó időben nő meg a foglalások száma, egyébként átlagosan negyvenszázalékos a kihasználtság – tájékoztatott az üdülőközpont gazdasági vezetője.

– Más attrakciókkal kiegészítve azt várjuk az üdülőházak felújításától, hogy nőni fog a szálláshelyek kihasználtsága. Terveink közt szerepel, hogy a szabadtéri ötvenméteres medencénket télen is lehessen használni. Ilyen környezetben, mint ami nálunk van, szabad téren, viszonylag meleg vízben úszni olyan kikapcsolódási élményt jelenthet a potenciális vendégeinknek, amitől azt várjuk, hogy kicsit egyenletesebb és magasabb kihasználtságunk legyen télen is. Mindig tudunk megfelelő szolgáltatást nyújtani téli-nyári üzemben is, hiszen a wellness- és élményrészlegünk is nagyon jó. Ha az kiegészülne ezzel a lehetőséggel, akkor az még vonzóbbá tenné az üdülőközpontot – összegzett Kerekes Valéria.