Fókuszban az egészség

Hetedszer szervezett egészségnapot az Egészségfejlesztési Iroda, idén újításként két helyszínen is várták az érdeklődőket.

A Rendelőintézetben tetőtől talpig kivizsgáltathatta magát az ember, az alap állapotfelméréseken túl kilencféle szakorvosi szűrést kínáltak, valamint hallás- és csontsűrűség vizsgálatot is biztosítottak, tudtuk meg Szabó Gabriellától, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársától. A Művelődési Központban ezzel párhuzamosan prevenciós előadások segítettek rátalálni az egészséges életmódra, valamint egy sereg kiállító is bemutatta termékeit, a gyógyászati segédeszközöktől kezdve a kozmetikumokig, de a vendégek itt is megnézethették a vérnyomásukat, a vércukor szintjüket és a testtömeg-indexüket is, a sportosabb résztvevők pedig itt tornázhattak: a nap sztárvendége Katus Attila volt.

– A korábbi években úgy tapasztaltuk, hogy akkora igény van az ingyenes szakorvosi mérésekre, hogy nem fértek volna el mindannyian, ha csak egy helyszínen maradunk – indokolt Szabó Gabriella. Aki egyébként biciklivel vagy gyalog érkezett a Művelődési Központba, annak ingyenes kisbusz-járatot biztosítottak a Rendelőintézetbe.

A szervezők igyekeztek minden korosztályt megszólítani, a gyerekeket például az egyik helyszínen mesés délután, a másikon pedig foglalkoztató sarok várta. Az idősebbek elsősorban a szakorvosi szúréseket és az állapotfelméréseket vették igénybe. Varga Nándor is azért érkezett, hogy ahogy elmondta, egy kicsit megnyugtassa magát. – Egy éve operáltak vastagbélrákkal Szentesen. El kell, hogy mondjam, hogy szakmailag és emberileg is az egyik legkomolyabb kórház, ahol jártam. Most azért jöttem el, hogy egy kicsit nyugodtabb legyek. Megnézettem a vércukromat és a vérnyomásomat, az utóbbi kicsit magas volt, de egyébként minden rendben van. Valamikor én sem vettem komolyan a szűrővizsgálatokat, de meg kell érteni: a megelőzés nélkül nincs élet.