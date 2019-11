Gyermekvédelmi díjat kapott Balogh Zsolt

Balogh Zsolt maga is állami gondoskodásban nevelkedett, ma már a családjukból kiemelt gyermekekkel foglalkozik. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettesének munkáját nemrégiben elismerték: a szociális munka napján Szent Kristóf díjat vehetett át a Parlamentben.

A szociális szférában dolgozókat díjazták november 12-én a szociális munka napján a Parlamentben. Több díjat is átadtak, köztük a Szent Kristóf a Gyermekekért díjat, amelyet olyan személyiségek kaphatnak, akik szakmai és emberi szempontból is kiemelkedő munkát végeznek a gyermekek és a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében, a gyermekvédelem, a gyermek- és ifjúságügy területén. Ezt az elismerést Balogh Zsolt, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese is átvehette Fülöp Attilától, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkárától és Latorcai Jánostól, az Országgyűlés alelnökétől.

– Fél éve tudtam meg, hogy felterjesztettek a díjra, kaptam egy e-mailt a minisztériumból, csodálkoztam, mi ez. Majd a főnököm, Kothencz János elmondta, ő terjesztett fel. Nagyon meglepődtem, ugyanakkor óriási dolog, ha elismerik az ember munkáját – vélekedett Balogh Zsolt. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyermek- és lakásotthonokért felelős főigazgató-helyettese úgy fogalmazott, hivatásszerűen csak akkor tudja jól tenni a dolgát valaki, ha valóban hisz abban, amit csinál. – Én hiszek benne, mert tudom, bármit is csinálunk, jó dolog. Amikor mosolyogni látom azt a gyermeket, amikor megküzdök érte és sikerem van, az a legnagyobb boldogság – hangsúlyozta. Azt is hozzátette, bár ezt a díjat ő kapta, mégis az egész közösséget illeti. – Ha nem lennének a kollégáim, akikkel együtt dolgozom, akkor nem biztos, hogy megkaptam volna. Mi együtt alkotunk, tevékenykedünk, ez az elismerés nem csak az enyém. Ugyanakkor ehhez a szakmához elengedhetetlen az alázat – fogalmazott.

Balogh Zsolt méltatásában kiemelték, születése óta állami gondoskodásban nevelkedett, sorsáról nem megfeledkezve, szerénységét megtartva, minden erejével a saját családjukat nélkülöző sorstársaiért küzd, nemcsak a hivatásában, hanem a civil életben is. – A szociális szférában dolgozók munkája nem arról szól, hogy egy embernek segítenek kizárólag, hanem, hogy azon az egy emberen keresztül egy egész közösséget támogatnak. A gyermekvédelemben a legfontosabb az, hogy a családjából kiszakított gyermek bízzon valakiben. Erre Balogh Zsolt abszolút alkalmas, képes elnyerni az emberek bizalmát, ráadásul ő ebben nőtt fel, így abszolút hiteles is – mondta el lapunknak Fülöp Attila államtitkár.