Harmadfokon folytatódik a Szeviép-ügy

Ma tárgyalja harmadfokon a Pécsi Ítélőtábla a Szeviép-ügyet. Közben az elsőrendű vádlott elhunyt, de ez nem akadálya a tárgyalás megtartásának.

Nem bűncselekmény, hanem bizonyíték hiányában mentette fel másodfokon a Szegedi Törvényszék a Szeviép-ügy három vádlottját. A három férfi volt a vezetője a milliárdos forgalmat lebonyolító gazdasági társaságnak. A cég 2009 elejére került nehéz helyzetbe, és április 18-án fizetésképtelenné vált, júniusban pedig csődeljárás indult ellene. A hitelezők kö­­zött nem jött létre csődegyezség, ezért a bí­róság 2010 augusztusában elrendelte a társaság felszámolását.

A felszámolási eljárásban 6,5 milliárd forint hitelezői igényt vettek nyilvántartásba.

Az elsőfokon eljáró Szegedi Járásbíróság még úgy döntött, hogy börtönbe kell vonulniuk jelentős mértékű tényleges va­­gyoncsökkenést eredményező csődbűntett miatt. Az elsőrendű vádlottat öt év két hónap fogház, a másodrendű vádlottat hat év börtön, a harmadrendű vádlottat pedig öt év két hónap börtönbüntetésre ítélték.

A hatóságok szerint a vádlottak az igazgatóság tagjaként 2007-től rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket a Szeviép tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó leányvállalatoknak, valamint néhány esetben magánszemélyeknek is. Akkor is folytatták ezt, amikor már az anyacégnek is fizetési problémái voltak. A vádirat szerint a kölcsönök hozzájárultak a csődhöz, és 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették a Sze­­viép vagyonát.

Közben kiderült, hogy a múlt héten meghalt az ügy elsőrendű vádlottja. A Pécsi Ítélőtábla azonban így is megtartja a tárgyalást, de az elhunyttal szemben természetesen megszűnik az eljárás. A másik két vádlott esetében folytatódik az ügy.

A mai tárgyalást mi is nyomon követjük, a részletekről és a kimenetelről később beszámolunk.