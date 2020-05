Ideiglenesen egy új hulladékudvar nyílt

Szolgáltatóváltás miatt március 16-a óta volt hulladékudvar nélkül Domaszék, a külterületi és zártkertekben élő lakosok először pénteken és szombaton adhatták le a tíz hét alatt felhalmozódott háztartási hulladékot a sztrádalehajtó közelében „üzembe állított” ideiglenes gyűjtőpontban.

A település polgármesterétől megtudtuk, a külterületen élők számára biztosított kommunális hulladék elhelyezésére szolgáló 30 köbméteres konténer gyakorlatilag teljesen megtelt a két nap alatt. Ahogy fogalmazott, a lakosság fegyelmezett és mértékletes volt, ami jelentősen megkönnyítette kollégái munkáját. Nem volt indokolatlanul nagy mennyiségű beszállítás, és mindenki kezelhető formában, jól bezsákolva vitte a szemetet.

– A zöldhulladékos konténer nem lett tele, de látható, hogy nagy igény volt erre is. Itt is meg kell említeni, hogy az érkezők döntő többsége jól előkészítve hozta a komposztálható hulladékot, nem pedig kazalba rakott, nehezen kezelhető és helykihasználás szempontjából előnytelen formában – hangsúlyozta Sziráki Krisztián. Fotós kollégánk még péntek délután járt az ideiglenes átvevőponton, és azt tapasztalta, hogy az őr alapfeladatán túllépve segített is egy hölgynek lepakolni a hulladékot. Akkor még bőven volt hely mind a két gyűjtőedényben.

Az átvevőpont heti kétszer, pénteken és szombaton 8–16 óra között tart nyitva, biztosítva ezzel a domaszéki külterületi lakosság számára a kommunális és zöldhulladék elhelyezését – a belterületen élők csak az utóbbit adhatják le ott. A polgármester abban bízik, hogy az ideiglenes átvevőpont érdemi segítség a megszokott rend visszaállásáig.