Idén is ketten vehetik át a Boldog Gizella-díjat

A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány július 10-ig várja a helyiek javaslatait arról, hogy kik részesüljenek idén Boldog Gizella-díjban, amit az augusztus 19-én este megrendezésre kerülő gálán adnak át.

– Azok a vásárhelyi polgárok kaphatják meg, akik személyiségükkel, életútjukkal, munkájukkal Hódmezővásárhely megbecsülését élvezik. A díj példát adhat mindenkinek, akinek fontos Hódmezővásárhely múltja, jelene és jövendője – mondta a kedden megtartott sajtótájékoztatón Kószó Péter, a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány elnöke.

A díj pontos elnevezése Boldog Gizella-díj – Civis fidelis urbis nostri Hodmezovasarhelyienses. Boldog Gizella királynéról, Szent István feleségéről kapta a nevét, aki keresztényi lelkülettel és alázattal tett tanúbizonyságot fogadott nemzete iránti hűségéről. Az odaítélt díj a város iránti hűséget is szimbolizálja.

Gizella bajor hercegnő 980 körül született, 996-ban eskették össze Istvánnal. Új hazájában Gizella azoknak a nagy európai nőknek a nyomdokába lépett, akik előmozdították a nyugat kereszténnyé tételét. Példás feleség volt. Fáradhatatlanul hajtott végre jótetteket. 48 év után visszatért hazájába. Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába, két év múlva apátnő lett.

– A Boldog Gizella-díj kitüntetettjei bronz emlékplakettet és nettó 1 millió forint tiszteletdíjat kapnak. Idén is két főnek ítéljük oda. Szeretnénk, ha az előző évekhez hasonlóan a vásárhelyiek most is bekapcsolódnának a jelölésbe. A [email protected] e-mail címre július 10.-ig várjuk az ajánlásokat. A végső döntést a kuratórium hozza meg – emelte ki Kószó Péter.

A díjat 2018-ban megosztottan dr. Páger Lajos és dr. Berta Éva orvos házaspár vehette át, 2019-ben pedig Draskovitsné Joó Erzsébet újságíró és dr. Nagy István háziorvos részesült az elismerésben.