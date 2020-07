Így még biztosan nem látta a fogadalmi templomot – Fotók

A dóm építése és a Dömötör-torony felújítása is látható a tárlaton.

1879. március 12. hajnalán a megáradt Tisza áttörte a várost védő gátakat és elöntötte az évszázados múltú Szegedet. A városlakók azonban a következő évben ünnepélyes fogadalmat tettek: „Hogyha Szeged még egyszer felépül az árvizet követően, akkor méltó keresztény templom is építtessék.” Hosszú viták követték ezt a kijelentést, de végül elbontották a 13. században felépült Szent Demeter-plébániatemplomot, ennek helyére épült fel a dóm. Ezeket a folyamatokat mutatják most be a hónap végéig a Dóm látogatóközpontban korabeli fotókon.

Kiss Edittől, a központ vezetőjétől megtudtuk, az új templom tervezésével előbb Schulek Frigyes építészt bízták meg, majd az ő időskori lemondása után, Foerk Ernő építőipari tanárt kérték fel a munkálatok folytatására, aki a Schuleki tervek átalakításával vált a neoromán stílusú dóm tervezőjévé. Miközben a képeket szemügyre vettük, azt is megtudtuk, hogy 1913-ban kezdődött meg a bontás és az építkezés a téren, aztán a világháború miatt tíz évre leállt az építkezés. Hozzátette, már nem fogadalmi templomként, hanem székegyházként épült tovább, ugyanis a trianoni békediktátummal Glattfelder Gyula elhagyta Temesvárt és a Csanádi egyházmegye akkori központját Szegedre helyezte át.

Az építkezés közben, 1925-ben akadtak rá a 13. századi Dömötör-toronyra, amit keresztelőkápolnává alakítottak, a felső részét pedig galambházként működtették tovább. A Magyarok Nagyasszonya Székesegyházat végül 1930-ban szentelték fel.