Így tartsuk tisztán az autónkat járvány idején

A higiénia jelentősége a koronavírus okozta veszélyhelyzetben felértékelődött, ám a sűrű kézmosás mellett autónk tisztaságára is érdemes figyelni. Az általános takarítás nem feltétlen tünteti el a kórokozókat, és ezek fertőzéshez vezethetnek. A flottakezelésben piacvezető LeasePlan összegyűjtötte a legfontosabb lépéseket.

A külső mellett a belső terek alapos tisztításáról is gondoskodjunk, a zárt térben számos helyen megragadhatnak a kórokozók. Tanácsos megfelelő felszerelésben – gumikesztyűben, szájmaszkban és a bőrt jól fedő ruházatban – belevágni az autó takarításába.

Autózás közben számos olyan tárggyal érintkezünk – készpénzzel, bevásárlókocsival, tan­­koláskor a töltőpisztolyok fogantyújával –, amelyek felületén rengeteg kórokozó található. Visszaülve „szétterjesztjük” ezeket a kilincsen, a kormányon, a sebváltón, a kéziféken és a kü­lönböző gombokon. Igyekezzünk ezt megelőzni azzal, hogy minden beszállás előtt alkoholos fertőtlenítővel tisztítjuk meg kezünket, illetve a leggyakrabban érintett felületeket fertőtlenítőszeres vagy szappanos vizes kendővel töröljük át.

Célszerű kis szemetesben gyűjteni a hulladékot, amit min­­den kiszállásnál kiürítünk, így az ezeken megtalálható kórokozóktól is megszabadulunk. A műszerfalon és máshol felhalmozódó por nemcsak csúf, de be­­lélegzése egészségtelen is. A szőnyegeket érdemes 2-3 hetente kirázni, majd alaposan átporszívózni, de a legjobb módszer a szennyeződések eltávolítására, ha legalább fél órára beáztatjuk egy nagy vödör mosószeres/szappanos vízbe. Nézzük át az autó szellőzőnyílásait, ahová sok por és szennyeződés ragadhat be, ezeket sűrített levegővel lehet kitisztítani, de évente egyszer javasolt szervizben is elvégeztetni. A klímarendszerben számos baktérium és gomba telepedhet meg, ami megbetegedéshez vezethet, takarításához használjunk klímatisztítót – de szakszervizben nézessük meg minden szezon előtt.