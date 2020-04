Jobb utakon autózhatunk Szeged felé Csanytelekről

Felújítja a Magyar Közút a Csongrád–Szeged útvonal Csanyteleken átvezető 2,6 kilométeres szakaszát

A projekthez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1 milliárd forintos támogatása jelent fedezetet. Ugyanebből a forrásból készült el korábban a Szentes–Mindszent–Hódmezővásárhely összekötő út egyik szakaszának felújítása, Szegvár belterületén egy új körforgalmi csomóponttal.

A Csanyteleket szinte teljes hosszában átszelő 4519-es út évről évre visszatérő problémája, hogy a nagy terhelés miatt megrongálódik az útburkolat, amin a téli hideg és a csapadékos időjárás csak tovább ront. A kátyúk kerülgetése helyett azonban nemsokára sima aszfalton autózhatnak a közlekedők Szeged felé.

A most zajló teljes körű felújítás során a meglévő burkolat profilmarása után egy réteg négy centi vastag aszfalt kopóréteget épít a kivitelező 2606 méter hosszon, emellett buszmegálló- szigeteket készítenek és kijavítják az útpadkákat és az árkokat is. Korábban a teljes pályaszerkezet cseréjéről gondoskodtak a süllyedéseknél, végezetül az új kopórétegre tartós burkolati jeleket festenek, és a sérült KRESZ-táblákat is kicserélik.

Az arra közlekedőknek számítaniuk kell forgalomkorlátozásra, de útszakaszokat nem kell lezárni a munkálatok alatt.

– Április végére készülhet el az útfelújítás, de megérte várni, türelmesnek lenni. Bízunk benne, hogy egy szépen kialakított utat vehetünk át, amely bírja majd a forgalom okozta nagy terhelést – mondta Erhard Gyula, a település polgármestere.