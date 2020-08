Ketten vehetik át a Boldog Gizella-díjat

Idén harmadik alkalommal adja át a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány a Boldog Gizella-díjat. A jeles elismerést ketten vehetik át a szerdai rendezvényen: dr. Könyves Gézáné dr. Szporny Sára gyógyszerész és Soós Imre pedagógus, edző.

– A Boldog Gizella-díj, a Civis fidelis urbis nostri Hodmezovasarhelyienses, Boldog Gizella királynéról, Szent István feleségéről kapta a nevét, aki keresztényi lelkülettel és alázattal tett tanúbizonyságot fogadott nemzete iránti hűségéről – mondta a hétfőn megtartott sajtótájékoztatón Kószó Péter, a díjat alapító és odaítélő Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány elnöke.

Idén is ketten vehetik át a bronz emlékplakettet, az oklevelet és az 1 millió forintot.

Dr. Könyves Gézáné dr. Szporny Sára 1939-ben született Szegeden. Gyógyszerész szüleinek 1927-től volt patikájuk Hódmezővásárhelyen, amit 1950-ben államosítottak. Szporny Sára a középiskola elvégzése után a gyógyszerész karra jelentkezett, de polgári származása és vallásossága miatt ez csak a negyedik jelentkezése után valósulhatott meg. 1963-ban kötött házasságot dr. Könyves Gézával, akivel két gyermekük született. 1972-től a városi Erzsébet kórház gyógyszertárában dolgozott nyugdíjazásáig, majd megvették a mai Aranykígyó-Szporny patikát, amit 20 éve vezet.

A másik díjazott Soós Imre pedagógus, aki 1934-ben született Hódmezővásárhelyen. A Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a Testnevelési Egyetemen diplomázott, atlétika szakedző képesítést is szerzett. Mérnöktanárként, később testnevelő tanárként is dolgozott a Hódmezővásárhelyi 602-es szakmunkásképző iskolában, amit 1985-től nyugdíjazásáig igazgatóként vezetett. 1960-tól edzőként is dolgozott a város különböző egyesületeinél. Felesége Fábián Éva gyógyszerész, akivel egy gyermekük született.

Maró Csaba, az egyesület titkára elmondta, a Boldog Gizella-díjat augusztus 19-én 18 órakor a művelődési központ második emeleti termében adják át. A vírushelyzetre való tekintettel csak a díjazottak szűk családi-baráti köre vehet részt az ünnepségen, ahol Kószó Péter elnök és Lázár János országgyűlési képviselő mond beszédet, a kitüntetetteket Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök méltatja. A gálán fellép Kubik Anna színművész.

Az érdeklődők Kószó Péter hivatalos Facebook-oldalán tekinthetik meg az élő közvetítést.