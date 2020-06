Kevesebb és drágább is idén a cseresznye

Az eper után a cseresznyét is drágán mérik a piacon, ennek a gyümölcsnek sem kedvezett az időjárás, különösen az utóbbi napokban lehullott nagy mennyiségű csapadék – repedeznek a szemek. A szép termés kilója 1200–1500 forint, de láttunk kétezerért is.

Vass Ilona tompai cseresznyét árul, 900 és 1300 forint között, az olcsóbb nem igazán mutatós és apróbb szemű is. Néhány asztallal arrébb még kisebb a sárga cseresznye, aminek csupán 450 forint kilója.

– Nem tudom többért adni, a kesernyés íze miatt nem min­denki szereti. Már többször ha­lálra ítéltük a fát, de jó hű­vöst ad nyáron a tyúkoknak – mondta a zsombói asszony, hozzátéve, nagyon régi fajta, nagymamájánál is termett. Kedden azért elment 8 kiló, de amikor teljesen beérik, nagyon gyorsan bebarnul, és piacképtelen lesz – befőttnek azért jó.

Germersdorfi Tápéról

Érik már a germersdorfi, vagyis a ropogós cseresznye is.

– Egyetlen fánk van Tápén, de 25 éves, idén nagyon szépen terem. Még nem reped, de várható, különösen, ha kapunk még esőt – mondta Molnár István, aki legalább 50 éve előfizetője lapunknak. Félkilós zacskókban ad­­ják, 450 forint az ára, többet nem mernek kérni érte, mert bár egészséges, elég apró szemű.

– Csak a lemosópermetezést kapta meg kora tavasszal, a fekete tetűs hajtásokat figyeltem, és időben levágtam, szóval ez szinte biocseresznye – dicsérte portékáját, amiből 12 zacskóval már eladott, és csak hét maradt háromnegyed 9-re.

Gyönyörű Carmen

Az egyik helyen gyönyörű cseresznyét kínáltak 1500 forintért, mondtuk is, hogy a piac legszebb, legnagyobb szemű gyümölcse – a fajtáját nem tudták megmondani. Később ezt magasan verte – árban is – a 2000 forintos kilónkénti áron kínált Carmen, az már tényleg megszólalt. Az árus sze­­rint nemcsak a gyümölcs, a csemetéje is drága, hat évig kell pátyolgatni, hogy meg ne fagyjon. Cserébe óriási szemű – a faiskolai portálon egy 2 euróst tesznek a szemek közé a fotón, és bizony az érme a kisebb…

A szegedi nagybanin 700–1000 forint a cseresznye kilója, és elsősorban Zsombó, Mórahalom, Baks, Bordány, Domaszék és Zákányszék termelői kínálják. Idén elég gyenge a felhozatal, és repedeznek a szemek.

Harmadtermés

– Sokkal kevesebb lesz az idei cseresznyetermés, az ára pedig az előző évek átlagához képest 20-30 százalékkal is magasabb lehet – mondta Apáti Ferenc. A FruitVeB Gyümölcs Terméktanács alelnöke hozzátette, a jó évjáratok 15-16 ezer tonnájával szemben az idén ennek csak harmadát várják. Ez országosan valószínűleg igaz, de a szegedi kertvárosi fákon messze több gyümölcsöt látunk, mint harmadtermés.

Az idei termés azért sem ki­­­emelkedő, mert március kö­­zepe és május közepe közötti sok fagyos éjszaka jelentős vi­­­rág- és terméskárokkal járt, kö­­tődését pedig már a csapadékhiány is hátráltatta.