Kifosztották a kerékpáros webáruházakat és üzleteket

Legtöbben városi és gyermekbiciklit vásároltak a karantén­időszak alatt kikapcsolódási szándékból. Készlethiány alakult ki a hazai áruházakban, ez pedig áremelkedéshez vezetett.

A karanténidőszak gyökeresen átformálta a magyarok élet­­formáját, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt hónapok slágerterméke a kerékpár lett. A biciklieladások száma megduplázódott az előző év tavaszához képest. Egyes típusokból készlethiány van az egész országban, ezt a legtöbb webshop már ak­­kor jelzi, amikor belépünk az oldalra. Lapunk kérdésére Földes Tamás, a szegedi Urban Legend Kerékpárüzlet és webshop tulajdonosa elmondta, náluk az internetes rendelések és a bolti eladások száma is jelentősen megugrott március óta.

– Hazánkban a bicikli rend­­kívül szezonális termék, éppen ezért minden tavasszal akár tízszeresére vagy több tíz­­szeresére ugrik az eladott kerékpárok száma. Most ehhez párosult a karanténidőszak, így nagyon leterheltté váltak a gyártók, a nagykereskedések és a beszállítók is. Kifogytak a raktárak, a vásárlók 50-70 százalékát már nem tudtuk kiszolgálni a készlethiány mi­­att – számolt be a Délmagyarországnak.

Földes Tamás hozzátette, most egy kis enyhülést tapasztalnak a vásárlási lázban, viszont azt látják, hogy a kerékpárvásárlási kedv egész évben tart majd.

– A legtöbb esetben maximum 2-3 hetet kell várni készlethiány esetén, hogy megérkezzen a rendelés, vagy ha valaki ezt nem szeretné kivárni, akkor másik típust javasolunk számára. Sokan egyébként nem köz­­lekedési, hanem kikapcsolódási szándékkal vásárolnak biciklit, így a legtöbb eladott termék a gyermek- és a városi kerékpár, de túrabiciklit is sokan vettek, rendeltek – folytatta.

A hirtelen megnövekedett vá­­sárlási kedv és a készletek ki­­ürítése áremelkedést eredmé­nyezett.

– Amiből hiány van, az mindig drágább lesz. Ráadásul a legtöbb bicikli Olaszországból és a Távol-Keletről érkezik, ezért a dollár- és az euróárfolyam elszabadulása is nagy ár­­emelkedést okozott, de a ma­­gyar gyártók is több pénzt kérnek el a termékeikért. 10-20 százalékos árnövekedéssel kell számolniuk így a vásárlóknak – hívta fel a figyelmet.

Földes Tamás szerint a ke­­rékpárral közlekedők számában is látható, hogy a karanténidőszak hogyan formálta át a szokásainkat. Sokan biztonságosabb közlekedési eszköznek tartják a kétkerekűt a járványidőszakban a villamosokhoz, trolikhoz, autóbuszokhoz képest, az autózásnál pedig egészségesebb, ráadásul a parkolóhely keresésével sem kell bajlódni.