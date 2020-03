Kihirdették az Év Magyar Autója 2020 díjazott modelljeit

Sikeresen indult az Év Magyar Autója verseny első éve, az Autós Nagykoalíció és a Járműipar.hu által szervezett díjakra a hazai gyártók többsége, a magyarországi importőrök több mint fele benevezte valamelyik fontos autóját. Összesen 39 modellt jelöltek, ezek közül hét győzött saját kategóriájában. Hat díjat a zsűri osztott ki, a hetedik közönségszavazással dőlt el.

A legtöbb modellt a Porsche Hungaria, az Opel Magyarország és a Magyar Suzuki je­­lölte. A nevezések lezárását követően haladéktalanul megkezdte a munkát az öttagú zsűri, amelynek az volt a feladata, hogy szakmai szempontok alapján eldöntse, melyik legyen az Év Magyar Autója, az Év Zöldautója és Magyarország Autója 2020-ban.

Az Év Magyar Autója 2020 díjra a Magyar Suzuki két esztergomi modelljét, az itthon csakis hibrid meghajtással készülő Vitarát és az SX4 S-Cross szabadidő-autót jelölte. Az Audi Hungaria Zrt. a győri szerelőszalagról legördülő, világszerte forgalmazott kompakt szabad­idő-autóját, a Q3-ast nevezte. A trióból a Suzuki SX4 S-Cross ke­­rült ki győztesen.

Családi Camry

A legnépesebb kategóriában 24 autót indítottak a magyarországi importőrök. A nagyszámú jelölés és a modellek különbözősége miatt – lásd még almát a körtével – a szervezőbizottság úgy döntött, hogy nem egy, hanem három Magyarország Autója 2020 díjat oszt ki. Öt a kisautó kategóriában, tíz a családi szegmensben, kilenc pedig a szabadidő-autók között versengett az áhított címért.

A kisautók közül a Renault Cliót találta a legjobbnak zsű­­ri Az Opel Corsa és a már nem nálunk készülő Suzuki Swift előtt. A családi modellek közül az Európába és ha­­zánkba nemrég visszatérő, a világ legnagyobb példányszámban eladott nagy méretű szedánjának számító Toyota Camry vitte el a pálmát, a mo­­dell immár a nyolcadik nemzedékénél tart. Mögötte a BMW 3 és Volkswagen Passat végzett. Szép mezőny gyűlt össze a szabadidő-autóknál is, de csak három fért fel közülük a dobogóra. Ezek sorrendben a jó ár/érték arányú Seat Arona, a prémiumot képviselő BMW X5 és az örök kedvenc Citroën C5 Aircross.

Zöldautó

Az Év Zöldautója címért egy tucat modellt indítottak az importőrök – mindegyikük kevesebb mint 50 gramm szén-dioxidot bocsát ki kilométerenként. A nagyszá­­mú jelölés miatt a szervezőbizottság és a zsűri ebben az esetben is két díj kiosztásáról határozott, külön vizsgálták a konnektoros hibrideket és a villanyautókat. Az előbbieknél az Opel Grandland X Hybrid4 lett a győztes, az ezüst a BMW 530e-nek, míg a bronz a Mitsubishi Outlander PHEV-nek jutott. Villanyautóknál a Kia e-Niro futott be elsőként, előzve a Mercedes-­Benz EQC és az Audi e-tron mo­delleket.

Január 5-én indult és március 1-jén éjfélkor zárult az a kö­­zönségszavazás, amelyben eldőlt, hogy a 39 jelölt modell közül melyiké lett az Év Magyar Autója 2020 Közönségdíj. A já­­tékban 5953-an vettek részt, közöttük 30 páros belépőt sorsoltak ki a szervezők az őszre halasztott Nemzetközi Automobil és Tuning Show nyitónapjá­­ra. Öt szerencsés másodmagával és két gyermekkel az egri Hunguest Hotel Flórában, öt másik család pedig a galyatetői Hunguest Grandhotel Galyában tölthet el két éjszakát.

Duplázott a Kia

A szakértő zsűrit is meglepte, hogy a közönségdíjas dobogóra két Kia is felfért, a győztes és az bronzérmes e-Niro közé a ha­­zai gyártású Suzuki SX4 S-Cross fért be. Az Év Beszállítója 2020 díjat is kiosztották, ezt az autógyári jelölések alapján öt magyarországi vállalat nyerte el, azaz bizonyult a ha­­zai és külföldi autógyártók legmegbízhatóbb partnerének. Ezek az SMR Automotive Mirrors, Mosonszolnok, a miskolci Joyson, a Rehau, Újhartyán, a mosonszolnoki BOS és a Continental, Budapesten.