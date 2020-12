Régi pompájában tündököl a vásárhelyi Pávás ház

Elbontották az állványokat, most már látni lehet, milyen szép lett kívülről is Hódmezővásárhelyen az úgynevezett Pávás ház, ahol szeptember 1-jétől a Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola három első osztálya tanul.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Szeptember 1-jén zavartalanul kezdődhetett az oktatás. Két munkafázis maradt hátra, a külső felújítás, illetve a me­legítőkonyha és kis étterem ki­­alakítása. A munka elkészült – mondta Bán Csaba, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztora. Hozzátette, ezek a munkák nem zavarták az oktatást.

– Kívülről is megszépült az épület. A melegítőkonyhát és a kis éttermi részt is kialakították a mesterek. Minden megvan, a berendezéstől a ka­nálig. Már csak a szakhatóságokat várjuk, hogy megadják a működtetéshez az engedélyt. Ez néhány napon belül megtörténik – sorolta Bán Csaba. Arról is beszélt,

a gyerekek nagyon szeretnek az iskolává alakított Pávás házban. Gyakran mondogatják, hogy nem csak első osztályba szeretnének oda járni.

A Szőnyi Benjámin Általá­nos Iskola 1994-ben kezdte meg működését. A tanítást huszonhat éve egy osztállyal, 23 diákkal in­­dították, az elmúlt tan­évet 15 osztállyal, 354 tanulóval zárták. Mivel kinőtték az iskolát, két éve a Petőfi utcai épületet kérték használatra az önkormányzattól. Márki-Zay Péter polgármestersége alatt azonban huzavona alakult ki az épülettel kapcsolatban, amiatt döntött úgy az iskola és az egyházközség vezetése, hogy lépnek, megvásárolták a Pávás házat az Andrássy út 33. szám alatt. Az 1070 négyzetméteres területen álló 371 négyzetméteres épület öt évig üresen állt, 72 millió forintba került, most 25 millió forintot költöttek rá.