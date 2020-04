Koronavírus: Már több mint 600 egyéni vállalkozás szünetelteti tevékenységét a megyében

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a veszélyhelyzet bevezetése óta folyamatosan azon dolgozik, hogy részletes képet kapjon a megye vállalkozásainak helyzetéről, várakozásairól. Jelenleg a duális szakképzésben feladatot vállaló gyakorlati képzőhelyekkel konzultálnak tanácsadóink, megvitatva a digitális munkarendben történő gyakorlati oktatás lehetőségeit. Célunk, hogy a megyében működő gazdálkodókat minél több olyan információval lássuk el, amelyek a cégek működését, életben maradását, és gyors reagáló képességét segíti.

A gazdasági önkormányzatunkhoz beérkezett több mint 500 kérdést és véleményt, igyekszünk megválaszolni, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a Kormány felé továbbítani. A kamara a vállalkozásokkal való kapcsolattartás mellett az önkormányzatok felé is javaslatokat megfogalmazva igyekszik segíteni.

A kamara vezetése úgy látja, hogy a gazdaság újraindításának kulcskérdése, hogy minél több vállalkozás – a higiéniai előírások betartása mellett, esetleg csökkentett munkarendben – tovább folytassa tevékenységét, és igyekezzen megőrizni munkavállalóit. Ez az ellátási láncok zavartalan működésének biztosítása érdekében is létszükséglet, a cégek egymásra vannak utalva, egy-egy piaci szereplő kiesése egy egész gazdasági folyamatot megállíthat. Áruszállítmányok határokon való gyors átjutása, a munkavállalók munkába járásának lehetővé tétele, tömegközlekedés fenntartása kiemelt kérdés, ezért azon dolgozunk, hogy a szerb-magyar határon történő munkaerő ingázás megoldódjon.

A legfontosabb feladat jelen helyzetben a munkahelymegtartás. A mostani helyzetben a válság multiplikátor, begyűrűző hatás mára már szinte minden ágazatban, más-más mértékkel, de érezteti hatását. Ezért a további intézkedések esetében javasoljuk az ágazati megkülönböztetés mellőzését, és azt, hogy az intézkedések döntő többségét egységes rendszerben hozzák meg, és érvényesítsék. Fontos a járulék fizetési könnyítések minden munkavállalóra történő egységes kiterjesztése, szektortól és ágazattól függetlenül, mert így hónapokkal meghosszabbodhatna a KKV-k túlélési képessége.

A vállalkozások a hitelmoratóriumot jó intézkedésnek tartják, de újabb forrásokra lesz szükségük az újrakezdéshez.

A mikrovállalkozások kénytelenek voltak reagálni a jelenlegi bizonytalan helyzetre. Az elmúlt egy hónapban több mint 600 egyéni vállalkozó jelentette be vállalkozásának szüneteltetését a megyében. Legtöbben, közel 120-an, a kereskedelem területén szüneteltetik vállalkozásukat, 79 tanácsadással foglalkozó vállalkozó és 65-en az oktatás területéről (ebből 23 járművezető-oktató) felfüggesztette munkáját. Több mint 60 fodrász, kozmetikus, 39 vendéglátó, szálláshely szolgáltató, 34 építőipari egyéni vállalkozó ugyancsak időlegesen bezárt.

Kamaránk úgy gondolja, hogy a jövőben felértékelődik a helyi ellátási láncok, beszállítói kapcsolatok szerepe, remélhetőleg jobban együtt fognak működni helyben a vállalkozások. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a fentieken túl igyekszik segíteni a vállalkozásoknak digitalizálni ügyviteli folyamataikat, növelni hatékonyságukat, melyhez akár a most is nyitva álló kamarai pénzügyi alapokból is forráshoz juthatnak, de gazdasági önkormányzatunknál a Széchényi Kártya igénylésre is van lehetőség.