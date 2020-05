Lenyűgöző felvétel az Ópusztaszeri Emlékparkról

A korlátozó intézkedések mellett május 19-én ismét megnyitja kapuit az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Petrács Alex egyedülálló légi felvételt készített róla.

Ahogy korábban már hírt adtunk róla, a járványügyi korlátozások miatt bizonyos feltételek mellett május 19-től ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Petrács Alex számos lenyűgöző drónfelvételt készített már a megyéről, most úgy döntött, az ópusztaszeri látványosságot mutatja meg a közönségnek. S mi tagadás madártávlatból látni a parkot, azoknak is élmény, akik már jártak Ópusztaszeren, azokról nem is beszélve, akiknek még esetleg nem volt erre lehetőségük.