Letartóztatták a szegedi rablót

Elrendelte a letartóztatását a Szegedi Járásbíróság annak a férfinak, aki a múlt héten egy postát és egy virágboltot is megpróbált kirabolni.

A Csongrád Megyei Főügyészség azt írta, hogy a férfi először múlt csütörtökön délben lépett be szájmaszkban a Csongrádi sugárúti postára. A hivatalban három alkalmazott volt. Az egyikükre ráfogta a fegyvert és pénzt követelt tőle. Az alkalmazottaknak sikerült kirohanniuk a hátsó ajtón keresztül és segítséget kértek a járókelőktől. A támadó ezután elmenekült. Két nap múlva, délután 2 órakor az egyik, Dugonics temető melletti virágboltba ment be. Az eladóra fogta a fegyvert és itt is pénzt követelt. Az eladó végül ötezer forintot adott neki. A másik alkalmazott közben hívta a rendőröket, akik nem sokkal később elfogták. Többek között fegyveres rablás miatt indult eljárás ellene.