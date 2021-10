Magyarország első a madármegfigyelésen

Két kategóriában is dobogós lett Magyarország az Európai Madármegfigyelő Napokon, megyénkben öt helyszínen zajlottak a programok. Szombaton volt darubehúzás is, és nálunk is látták az idei észlelések sztárját, a vándorpartfutót.

Október első hétvégéjén rendezték meg a 28. Európai Ma­­dármeg­figyelő Napokat, az or­­szágok közti versenyben két kategóriában is dobogós lett Magyarország. A rendezvényhelyszínek számában csak Oroszország előzött meg minket, a résztvevők számában pedig elsők lettünk: 195 helyszínen és egyéni túrákon 5415 ember csatlakozott a programhoz. Európában és Közép-Ázsiá­ban 1865 helyszínen közel 7,3 millió madarat figyelt meg a 28 104 résztvevő. A látott madarak számában Magyarország 364 691 megfigyelt madárral az 5. lett. Vándorpartfutó A három leggyakoribb megfigyelt madárfaj, tudtuk meg a Magyar Madártani Egyesület közleményéből, nemzetközi vi­­szonylatban az erdei pinty, az apácalúd és a seregély. Hazánkban seregélyből figyeltek meg a legtöbbet – 124 380 példányt –, utána a dankasirály, majd a tőkés réce következett. Az idei észlelések különlegessége az ország több pontján is a vándorpartfutó volt. Ez a madár Észak-Amerikában fészkel, kó­­bor példánya Csongrád-Csanád megyében is felbukkant. Tokody Béla, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkára lapunknak elmondta, hogy egyéni túrán figyelte meg a madarat kollégájuk. Darubehúzás szombaton Megyénkben öt helyszínen zajlottak a programok. A fő bázis idén is a Szalakóta Látogatóközpont volt, ahol szombaton és vasárnap is tartottak madárgyűrűzési bemutatókat 7 és 12 óra között. Szombaton egy esti madárgyűrűzésen is részt vehettek itt az érdeklődők, akik darubehúzást is láthattak. Öt helyszín Csak a látogatóközpontnál 120-140 érdeklődő fordult meg a hétvégén, de volt madárgyűrűzési bemutató Hódmezővásárhelyen is, a téglagyári tavaknál. A bemutatók mellett két kiránduláson is rácsodálkozhattak megyénk madárvilágára a résztvevők. Szombaton a tömörkényi Csaj-tónál vezettek egy délelőtti túrát, vasárnap a szegedi Fehér-tónál szerveztek délelőttre kirándulást. Tokody Béla elmondta: no­vember végéig hétvégente rend­­szeresen tartanak majd ma­­dárgyűrűzési bemutatókat a Szalakóta Látogatóközpontban. Az aktuális programról a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei csoportjának Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.