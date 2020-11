Makói az ország legszebb betleheme

Vasárnap felállították a Makovecz téren az új makói betlehemet, amelyről túlzás nélkül állítható, hogy a legszebb az országban: a helybeli művésztanár, Bertus-Barcza Anikó tervével megnyerte a Hungarofest Nkft. és a Magyar Turisztikai Ügynökség 10 millió forintos fődíját.

Az alkotó elmondta, tavaly de­cemberben találkozott a pályázati kiírással, amely szerint va­­lamilyen helyi motívumot megjelenítő betlehemes tervet várnak a jelentkezőktől. Elképzeléseit mintegy 2-3 hét alatt formálta tervekké. Az építmény alaprajza nyolcszöget formáz, nagysága négyszer négy méter, legnagyobb magassága pedig 3 és fél méter: a főbejárat betlehemi csillaggal ékesített csúcsa ér eddig. A hagyományos betlehemi jelenet művészi szépségű figurái egy barlang előtt, a csillagos ég alatt élik meg Jézus születésének pillanatát. Mindezt két hét alatt, Bertus-Barcza Anikó szakmai irányításával állította össze a Hungarofest csapata.

– Nekem Makó a szívügyem, örülök, hogy ez a munkám a makóiaknak okozhat egy kis örömet ezekben a rendkívül nehéz időkben – mondta a mű­­vésztanár.

– A műalkotásra a helyszínen nem csak külön e célra te­­lepített kamerák vigyáznak, őrizni is fogják közmunkások – tudtuk meg az avatóünnepség után Farkas Éva Erzsébettől, aki családjával együtt látogatott ki a Makovecz térre. Makó polgármestere azt mondta, ez nagyon nagy ajándék a város számára, mert a hagyományos adventi koszorú helyén tudták felállítani. Mint ismert, idén a járványveszély miatt a vasárnaponkénti szokásos gyertyagyújtások elmaradnak, de azért a téren áll a város karácsonyfája és egy ünnepi szelfipont is. – Most furcsa adventi időszakot élünk, de ez a hit egy újszerű megélését is adhatja nekünk – mondta a polgármester.

A most felállított betlehem az önkormányzat tervei szerint az elkövetkező években minden ad­­vent idején látható lesz Makó belvárosában.