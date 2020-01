Még nem gyűlt össze a teljes összeg Zsüli műtétjére

Magyarországon az egyetlen gyermek, aki ezzel a betegséggel küzd már 5 éve. A bőrére, kötőszöveteire és az összes belső szervére kihat. Nehezen nyel, folyamatos gyógyszeres kezelésre szorul, és élete során számos műtétre lesz szüksége. Az első a jövő héten lenne Hamburgban, amelyre a szülőknek 5 millió forintot kellett volna összeszedniük. A sok jóakaró segítségével ennek majdnem a fele megvan. De még 7-8 ezer euró – ez az euró aktuális értékétől függ – hiányzik. Mindenképpen utazik a család Hamburgba a soron következő kontrollvizsgálatok miatt, és reménykednek, hogy a kórházban úgy is elvégzik majd a műtétet, hogy a második részletet legközelebb tudnák csak kifizetni.

