Meghosszabbították a lakásbérleti szerződéseket

Leállítják a szegedi tömegközlekedési eszközökön a fűtést, néhány vállalkozásnak nem kell közterület-használati díjat fizetnie. Változnak a szociális bérlakások feltételei is. Vásárhelyen egyre többen kérnek segítséget a koronavírus-járvány miatt.

Meghosszabbították a bérleti jogviszonyát azoknak a bérlőknek, akik határozott időre kaptak Szegeden szociális bérlakást. Ez a városháza közleménye szerint azokra vonatkozik, akiknek a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet előtt járt le a bérleti jogviszonyuk, viszont hosszabbítási kérelmüket határidőben benyújtották, de azt még nem bírálták el. Azok is számíthatnak hosszabbításra, akiknek a veszélyhelyzet hatálybalépése után járt le a szerződésük. Ezek a szerződések a veszélyhelyzet vége után 60 nappal járnak le.

Kedveznek a vállalkozásoknak

Arról is döntöttek, hogy nem kell közterület-használati díjat fizetniük azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek ugyan van engedélyük, de nem kezdik meg a tevékenységüket. Ez a könnyítés a veszélyhelyzet végéig érvényes. Azok a vállalkozások pedig, amelyek a közterületen lévő felépítményben folytatott tevékenységüket március 31-ig teljes mértékben megszüntetik, április 1-jétől mentességet kapnak a közterület-használati díj fizetési kötelezettsége alól a veszélyhelyzet elhárulásáig.

A Szegedi Közlekedési Társaság pedig megfogadta a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az országos tiszti főorvos ajánlását, és mától leállítja a lég­­keverő/fűtő berendezéseket. A járműveket a végállomásokon teljesen átszellőztetik.

Mindent megtettek

Csongrádon a jelenlegi helyzet egyelőre további intézkedéseket nem igényel, a helyi operatív törzs már minden lehetséges lépést megtett. A településen to­­vábbra sincs koronavírus-fertőzött, Bedő Tamás polgármester bízik abban, hogy ez még so­káig így marad.

Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere is arról számolt be, hogy nincs koronavírus okozta fertőzött betegük. Az önkormányzati ingatlanok bérleti díjaiból itt is engednek, viszont a piac továbbra is működik. Az elmúlt egy hónap 50 millió forintos kiesést okozott a város költségvetésében.

Csomagot kaphatnak

Hódmezővásárhelyen viszont egyre többen kérnek támogatást az önkormányzattól a koronavírus miatt. A nehéz helyzetbe kerülőket ötezer forint értékű, alapélelmiszerekből álló, lisztet, cukrot, olajat, száraztésztát és konzerveket tartalmazó csomagokkal segítik – tájékoztatta lapunkat a vásárhelyi önkormányzat. A támogatást azok kaphatják, akik a veszélyhelyzeti korlátozások miatt kényszerültek állásukat felfüggeszteni. Ezt igazolhatják munkaszerző­déssel, munkáltatójuk által ki­­adott dokumentummal, a munkaügyi központban megtett re­­gisztrációval, esetleg gyermekeik anyakönyvi kivonatával.

A segítség nélkül maradó 70 év felettieket az önkormányzat bevásárlásban, gyógyszerek ki­­váltásában segíti, önkéntesek bevonásával.