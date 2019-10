Megszépül a maroslelei templom

Folytatódik a maroslelei faluközpont megújulása: most a főtér központjában álló templom szépül meg adományokból, pályázati és önkormányzati támogatásból. A munka várhatóan október utolsó napján fejeződik be.

Évről évre szebb Maroslele központja, egymás után újulnak meg az ottani épületek. Most a főtér központjában álló, 1901-ben épült neogótikus stílusú római katolikus templom van soron, amelynek rendbetétele augusztusban kezdődött – többek között a to­­rony nyeri vissza eredeti pom­páját.

A beruházásra nem csak pá­­lyázaton szereztek pénzt, se­­gített az önkormányzat és adományokat is felajánlottak. A munkából már nincs sok hátra: október végére várható­­an befejeződik.

A falu új polgármestere, Drimba Tibor a Délmagyarországnak azt mondta, bár nem csak a falu központja fontos, az ottani felújítások is folytatódni fognak.

Hamarosan befejeződik a Ma­­roslele főterén álló, 1901-ben Dessewffy Sándor csanádi püspök kezdeményezésére épült, neogót stílusú Magyarok Nagyasszonya római ka­tolikus templom felújítása – láttuk, amikor nemrégiben a helyszínen jártunk. A templom egyébként egyhajós, 300 férőhelyes. Három harangja van. Főbejárata fölött magasodik a nyolcszögű hasáb alaprajzú torony – a toronysisak nyolcszögű gúla alakú.

Információink szerint most a torony, illetve a toronysisak és a harangablak közötti rész fog megszépülni, de tervezik a munka további folytatását is, amennyiben lesz rá pénz. Az augusztus végén kezdődött munka tervezett befejezési határideje október 31., a munka elvégzésére Szőke Zsigmond egyéni vállalkozó kapott megbízást. A beruházás összesen 8 millióba kerül – ebben pályázati pénz, önkormányzati hozzájárulás és magánszemélyek adománya is van.

Drimba Tibor, a falu tegnap beiktatott új, független polgármestere lapunknak azt mondta, bár természetesen nem csak Maroslele centrumát szeretnék megszépíteni, folytatni akarják a faluközpont felújítását célzó munkát is. Emlékeztetett: az elmúlt években is sokat változott előnyére a központi tér, illetve az ott ál­­ló épületek, hiszen megújult a könyvtár, a községháza és a helytörténeti gyűjteménynek majdan otthont adó Hagyományok Háza is.