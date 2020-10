Ismerjék meg a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola egyelőre úgy tűnik, nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segít intézménybemutató sorozatával a Délmagyarország. Ismerjék most meg a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát.

Frissen felújított épületbe várják szeptembertől a leendő elsősöket az újszegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A kívül-belül megszépült és modernizált intézményben két osztály indítását tervezik. Krizsánné Turcsányi Marianna intézményvezető elmondta, 20-25 fős osztálylétszámra lehet számítaniuk azoknak, akik ide íratják be gyermekeiket, és arra, hogy egy gyermekközpontú közegben tölthetnek el a fiatalok 8 évet. A jövő tanévben ráadásul egy teljesen új szemléletű oktatás indul el az iskolában.

A mese világában

– Az egyik elsős osztályfőnökünk meseterapeuta végzettséggel rendelkezik, így mindkét induló osztályunknak foglalkozásokat tart majd.

A mese világán keresztül segítjük majd az óvodából iskolába történő átmenetet, mely a szorongás enyhítése mellett alkalmas lesz a képi látásmód kialakítására és a szókincsbővítésre is – mondta az intézményvezető. Második osztályban a gyerekek legóból már meg is építik a meséket, harmadikban mozgó robotfigurákkal ismerkednek, negyedik osztályban pedig beindítják a robotikafoglalkozásokat azok számára, akik ez iránt érdeklődnek, melyet felső tagozatban programozási ismeretekkel bővítenek.

Válogatott testnevelők

A Vörösmarty-iskola évtizedek óta ismert erős sportoktatásáról, minden testnevelőjük válogatott sportmúlttal rendelkezik. A Pick Szeged utánpótlás iskolájaként a kézilabda meghatározó, de nem egyedüli sportlehetőség. – Első és második osztályban órarendbe építve úszni járnak tanulóink saját pedagógusainkkal, akik úszásoktató végzettséggel rendelkeznek. Mászófalunknak köszönhetően még változatosabbá tudjuk tenni testnevelés­óráinkat. Két tornatermünk mellett a sportcsarnok arénáját is használják heti 2 órában felsőseink, így minden lehetőség adott a mindennapos testneveléshez – sorolta az intézményvezető.

Kis művészek

A művészeti nevelést szintén fontosnak tartják a Vörösmartyban. Az iskolának van énekkara, zenekara, alsós és felsős színjátszó, valamint kézműves szakköre, a TánCentrummal kötött megállapodásnak köszönhetően pedig alsóban néptáncot, felsőben társastáncot tanulnak a diákok. Mindezek mellett számos ingyenes szakkört is tartanak a délutáni időszakban.

Középfokú nyelvvizsga

A gyerekek itt első osztálytól kezdve tanulják az angolt. – A cél, hogy a negyedik osztálytól emelt szintű csoportba járó tanulók nyolcadikra középfokú nyelvvizsgát tudjanak szerezni – mondta el Krizsánné Turcsányi Marianna. A továbbtanulás segítésére 5. osztálytól a matematikát, 7. osztálytól a magyart is csoportbontásban tanítják, így a gyerekek 90 százaléka az első helyen megjelölt intézményben tud továbbtanulni. – A digitális felszereléseink is megvannak: 11 interaktív tábla mellett tableteket is használunk. Ez év szeptemberétől minden osztálynak tartunk digitális órát szakkör keretében, hogy ha bármikor át kell térni erre az oktatási formára, az ne okozzon problémát – tette hozzá az intézményvezető.

Az iskolába szándéknyilatkozat kitöltésével lehet majd jelentkezni, és ha lehetőség lesz rá, tavasszal tartanak ismerkedő foglalkozásokat is.