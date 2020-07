Milliárdosok segítik a sándorfalvi lányt

Két magyar milliárdos lett az üzlettársa a sándorfalvi származású Németh Emesének, aki a világon egyedülálló technikával készíti festményeit. Meska egyetlen képe most félmillió forintot ér, hamarosan galériát nyit.

Németh Emese sándorfalvi szár­­mazású festőművész sokáig ha­gyományos olajfestményeket készített, két éve azonban új irányt keresett, a világon is egyedülálló alkotásokat kezdett készíteni. A vásznat lézerrel ki­vágta, így az absztrakt képeket a fény-árnyék hatást kihasználva tette még egyedibbé.

–Két éve rendeztem meg Budapesten az első önálló kiállításomat, egy este alatt 100 látogatóm volt. Ezt követte a tavalyi Art Olympia, a világ legnagyobb művészeti versenye, ahol több mint 3000 műalkotás közül nyert az én alkotásom, ráadásul azt a képemet meg is vásárolta a tokiói múzeum – sorolta sikereit. A Meska művésznevet azok is megismerhették, akik nem mozognak otthonosan a képzőművészet világában, hiszen vállalkozásába befektetőként két befolyásos magyar üzletember is beszállt az RTL Klub Cápák között című műsorában, egy harmadik pedig félmillió forintért vásárolta meg képét.

– A tervem az volt, hogy egy műteremként és kiállítótérként is funkcionáló budapesti galériát hozzunk létre, ez a vírushelyzet miatt várat magára. Ettől függetlenül már most rengeteg támogatást kaptam. Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország Kft. elnöke back office oldalról támogat, míg Tomán Szabina jelenleg a Meska brand kialakításában ad tanácsokat.

Meska két üzlettársa elnyerése óta főállásban alkot: a fest­­mények mellett látszóbeton alkotásokat is készít, amelyeket megvilágítva belső terekben lehet díszítőelemként alkalmazni. Ezek lézeres vágását szegedi műhelyében végzi, így nem szakadt el otthonától, szinte hetente jár haza. A munka mellett azonban szakít időt arra, hogy idén Londonban és Luxemburgban versenyezzen, hiszen mint fogalmazott, minden nemzetközi eseményen szeretne megjelenni, ahol a kortárs művészek meg tudják mutatni magukat.