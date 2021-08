Miseruhákat vásároltak a hívek adományaiból

Miseruhákkal állítanak emléket a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Algyőn és Szeged-Móravároson is az egyházközségek. Emellett a Mária-ünnepekre is liturgikus öltözéket vettek, valamint tárolószekrényeket is a ruháknak, terítőknek.

Ezt ne hagyja ki! Pénzt hoz a gazdasági növekedés Nagy esemény lesz a Magyar Katolikus Egyház életében az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyet szeptember 5-e és 12-e között rendeznek meg hazánkban, és amelynek az algyői és a móravárosi egyházközség is emléket állít. Mindkét helyszínre ugyanis új miseruhákat vásároltak a hívek nagylelkű adományaiból, a fehér színű ruhákon a kongresszus jelképe, az Oltáriszentség látható arannyal hímezve. Fazakas Attila plébános la­punknak elmondta, ezeket a ruhákat minden olyan ünnepkor viselni tudja majd, amelyek az Oltáriszentséghez kapcsolódnak, így például Úrnapjakor. Beszélt arról is, hogy a Kálvária sugárúti emelt szintű otthonban gyakran misézik, és pont egy ilyen alkalomkor lett figyelmes arra, hogy az ezüstkehely alján látható egy érem, amely szerint a kehely a 38. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak állított emléket. A kelyhet felújíttatta, és most a Szegedi Dóm Látogatóközpontban lévő egyházmegyei kiállításon látható, amelynek ha vége, akkor a kehely visszakerül az egyházközségbe. Hozzátette: most nincs arra lehetőség, hogy kelyhet vásároljanak, ezért új ruhára gyűjtöttek pénzt. Mindkét egyházközségben hiány volt kék színű miseruhából is, amelyet a Mária-ünnepeken szokás viselni, ezért egy-egy ilyet is beszereztek. Fazakas Attila elárulta: Algyőn Boldizsár András sekrestyés és családjainak adományából tudták megvásárolni a ruhát, míg Szeged-Móravárosra ő vette meg a liturgikus öltözéket pappá szentelésének 15. évfordulója alkalmából. Fazakas Attila arra emlékeztetett, a miseruha az a szent öl­­tözék, amelyben a plébános a szent liturgiát bemutatja, éppen ezért minden ruha a liturgikus színekhez igazodik. Így például egy vértanút pirosban ünnepelnek, Szűz Máriát kékben, míg a karácsonyt fehérben vagy aranyban. Hangsúlyozta: a legszebbet kell odaajándékozni a Jóistennek, ezért ahogyan a híveknek, úgy a papoknak is ünnepi öltözetben kell jelen lenni a szentmisén. A ruhák egyébként méltó tárolóhelyet is kaptak, hiszen a plébániák új szekrényeket szereztek be, ezekben tartják a ministránsok ruháját és a terítőket is.