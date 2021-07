Műfészkekkel csalogatják vissza a fecskéket a csongrádi természetvédők – Fotók

Közel húsz műfecskefészket telepítettek Csongrádon egy helyi vállalkozás segítségével a természetvédők.

Deák Józseftől, a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesületének elnökétől megtudtuk, abban bíznak, hogy így sikerül visszacsábítani a fecskéket a városba.

– Egy vidéki munkánk során láttunk ilyen fészkeket, innen jött az ötlet, hogy megpróbálhatnánk ezt Csongrádon is

– mondta el lapunknak munka közben Bodor Csongor, a Tiszai Favágók munkatársa. Kifejtette, a helyi környezetvédők segítségével kerestek olyan embereket, akik befogadják az általuk felajánlott fecskefészkeket. Az akciónak pozitív fogadtatása volt, közel húsz fészket telepítettek városszerte a favágók. A fészkekhez fecskepelenka is jár, azaz a madárürülék sem a falra vagy a járdára fog potyogni.

Az utolsó három fecskefészket a Csongrádi Primőr Kft. kertészeti telepénél rakták fel. A cég ügyvezetője, Makó Imre azért is tartotta fontosnak a fészkek telepítését, mert híve a természetközeli, fenntartható gazdálkodásnak.

– Mint vidéken élő ember, a fecskék közel állnak a szívemhez, jelenleg is fészkelnek több helyen az épületeinkben, de van a telepen kuvik és barázdabillegető is. Meggyőződésünk, hogy úgy kell élni mindennapjainkat, hogy az a gazdálkodás, amit folytatunk, hosszú távon is fenntartható legyen. Termálvízzel fűtünk, a fóliasátrakban is biológiai növényvédelmet használunk. A fecskék is sok kártevőt megesznek, ezért is fontos, hogy a fészkek telepítésével is támogassuk ezeket a hasznos madarakat – összegzett Makó Imre.