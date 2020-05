Műnyulat kergettek Algyőn

Műnyúlkergető edzésre várták a kutyásokat vasárnap Algyőn. Hamar kiderült, hogy ez a sport nem csak az agaraknak élvezetes: szinte bármilyen fajta kutyus lelkesen rohan a drótkötélen húzott csali után.

Műnyúlűző edzést rendeztek vasárnap az algyői sportpályán. A kiépített pályán ki így, ki úgy teljesített, az azonban egyértelműen látszott: állatok és gazdáik is remekül szórakoztak.

– Az egyenes pálya nagyjából 300 méter hosszú, profibb kutyák azonban a 600 méteres cikkcakk pályán is kergethetik a műnyulat – mondta Galántai András szervező. Ő volt a „nyúlbácsi”, vagyis ő szabályozta, hogy a kötélpályán milyen sebességgel haladjon a csali. – Az a lényeg, hogy mindig a kutya előtt legyen, de ne tudja utolérni – magyarázta. Maga a műnyúl egyébként semmiben nem emlékeztetett egy tapsifülesre, gyakorlatilag egy műanyag szalagcsomó volt. A lényeg azonban itt csak annyi, hogy valami mozogjon és előhozza a kutyákból az üldözési hajlamot.

Fehér Anna két terrierjében ez megvolt, de csak az első 100 méteren. Ezt követően megálltak és visszafordultak. – Most próbálkoztak műnyúlkergetéssel először. Valószínűleg nem értették, miért kéne egy csomó szalag után rohanni – nevetett gazdájuk. A Speedy Gonzales névre hallgató Jack Russel is először kergetett nyulat, ő azonban annyira belelkesült, hogy első futamán még a csalit is lehagyta, mert nem is az után futott, hanem gazdájához. Másodjára azonban elkapta a zsákmányt. – Nagy élmény volt ez a kutyának, biztos, hogy legközelebb is jövünk – mondta Szilágyi Sándor.

Egy biztos: az edzésre elhozott állatok mozgásigénye erre a napra biztosítva volt, hiszen önmagukhoz mérten mindegyikük igyekezett a leggyorsabban futni. Ez pedig agarak esetében akár a 60 kilométeres óránkénti sebességet is jelenthette.