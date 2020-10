Nem akarta beengedni a vakvezető kutyát – kirúgták

Nem akarta beengedni a biztonsági őr az egyik szegedi bevásárlóközpontba múlt hét végén Kurucsai Szabolcsot. A látássérült férfi kutyájával érkezett, és hiába magyarázta, hogy segítője bárhol vele lehet, csak arrogáns kiabálást kapott. Az őrt az eset után kirúgták, a biztonsági cég dolgozói pedig érzékenyítő tréningen vesznek majd részt.

Öt éve él vakvezető kutyával Kurucsai Szabolcs. A kisteleki férfit a közlekedésben segíti Elvis, így mindenhová magával viszi. Rendszeresen járnak az egyik szegedi bevásárlóközpontba is, ahol szinte minden biztonsági őr ismeri is őket. Múlt hét szombaton azonban egy új dolgozóval futott össze, aki felszólította: hagyja el kutyájával az épületet.

– A segítő kutya bárhova bemehet, ezt próbáltam a biztonsági őrnek is elmagyarázni. Ő azonban csak ordibált velem, és azt mondta, ha mindenképpen be akarok menni, vegyem ölbe a 32 kilós állatot – mesélte lapunknak Kurucsai Szabolcs. Az ügy egyébként végül megoldódott, mert a biztonsági őr beszélt más kollégáival, akik tájékoztatták, hogy beengedheti őket.

– Igazából nem is akartam ebből nagy ügyet csinálni. Elmeséltem az edzőteremben, hogy jártam, az edzőm pedig ezen úgy felháborodott, hogy kiposztolta a Facebook-ra, amit aztán több ezren megosztottak. Ezt követően egyébként a bevásárlóközpont képviselői bocsánatot kértek tőlem. Azt már csak a kommentekből tudtam meg, hogy az őrt kirúgták – tette hozzá.

Szabolcsot felhívta a biztonsági cég vezetője is, aki arról érdeklődött, miben tudna segíteni. A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének elnöki tisztségét is betöltő látássérült férfi erre azt válaszolta: szívesen tartana érzékenyítő foglalkozást kollégáinak, amire a cégvezető nyitott volt. Ennek részleteiről hamarosan le is ülnek beszélgetni.

– Nem egyedi probléma egyébként, hogy egy vakvezető kutyát nem akarnak valahova beengedni, sok ilyen esetről hallok másoktól is – tette hozzá a történethez Kurucsai Szabolcs, aki éppen ezért mindig magával hordja azt a jogszabályt, amelyben le van fektetve, hogy minden közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló létesítményben lehet segítő kutyával tartózkodni, és onnan csak akkor távolítható el az állat, ha az a létesítményben tartózkodók testi épségét veszélyezteti.