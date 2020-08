Öttömösi korcsolyázás nyári napsütésben – Galéria

Még soha nem korcsolyáztam verőfényes napsütésben és nyári kánikulában, ezért izgatottan húztam fel a speciális négyévszakos korcsolyapálya műanyag jegére való korcsolyát Öttömösön, majd gyorsan le is vettem néhány sikertelen próbálkozás után. Nem így a helyi ifjúság.

– Még a végén kihozom a hangfalakat is – mondta Borbola Aldvin, az öttömösi négyévszakos korcsolyapálya karbantartója, amikor hirtelen gyülekezni kezdett a helyi ifjúság a pálya mellett. Alkalmi kísérőnk, Dobó István polgármester elárulta, hogy korábban ő is kipróbálta Öttömös új büszkeségét.

– Egész jól ment, fellelkesültem, aztán a pálya helyre tett, amikor estem egyet – mondta.

Sokáig vártak rá

Sokat kellett várnia a lelkes helyi fiataloknak, míg az ingyen használható pályára léphettek. Még tavaly júniusban jubileumi, 25. alkalommal rendezték meg Öttömösön a hagyományos spárgafesztivált. A nagy ünnep alkalmával szeretett volna az igazi különlegességgel, egy négyévszakos műjégpályával kedveskedni a falu vezetése a helyieknek és a település vendégeinek, de ez akkor nem jött össze. A 20 milliós pályázati pénzből megvalósult beruházás már korábban elkészült, de mint a polgármester mondta, ember kellett hozzá, egy kezelő.

Csak úgy kinyitott

– Váratott magára a nyitás. A 25 év alatti munkaerőt a munkaügyi központ támogatásával tudtuk felvenni. A fiatalember, akinek a szülei helyiek, párjával Szegedről költözött ki, így még a falu is gyarapodott. Végül nem is szerveztünk hivatalos megnyitót, csak úgy mondtuk, hogy akkor holnap nyissuk ki – mesélte Dobó István útban a helyszínre. Azt is megtudtuk, korábban a polgármester szerint meglepően sokan voltak, még egy Erzsébet-táboros csoportot is fogadtak.

– Arra jó, hogy az ember kipróbálja – tette hozzá a polgármester, aki a legjobban annak örülne, ha egy vállalkozó fantáziát látna a korcsolyapálya üzemeltetésében.

Fénylik a felület

A fa kerítéssel körülvett, vakító fehér műanyag jégpálya ott fénylik a polgármesteri hivataltól nem messze a Béke utcában. A fiatalok már csak ránk vártak. Egészen jól korcsolyázok, de aki jéghez szokott, annak ezt a műanyagélményt szoknia kell, gyorsan le is jöttem, mielőtt csúnyán szégyenben maradtam volna volna a tinik előtt. A nyolcéves Péter Róbert igazi jégen még soha nem korizott, de itt törzsvendég, megállás nélkül rótta a köröket.